'Detective Touré': Así es Malcolm Treviño-Sitté, el primer protagonista negro de una serie española

Tras el final de 'Las Abogadas', la serie que recrea la Matanza de Atocha de 1978 y que ha recibido muy buenas críticas, La 1 continúa apostando por ficción española. A partir de este 6 de noviembre y cada miércoles después de 'La Revuelta', la audiencia podrá ver 'Detective Touré', un thriller policiaco y de suspense rodado en Bilbao en el que, por primera vez, un actor negro será protagonista de una serie española.

Malcolm Treviño-Sitté es el intérprete que se mete en la piel de Mahamoud Touré, un inmigrante guineano asentado en la capital de Vizcaya que se gana la vida como detective improvisado resolviendo casos que afectan a los vecinos del barrio. Su intuición y particular sentido del humor le llevan a ganarse la confianza de la Ertzaintza, pero también pondrá en riesgo su vida y la de su hija.

En la presentación de la serie hace unos días en el South Festival Series, Malcolm Treviño-Sitté impactó con algunas de los episodios racistas que ha tenido que vivir. "Me he criado en España, soy 'afrovallecano'. Tengo experiencias con policías, una vez estaba corriendo por el Retiro y me pidieron el DNI. Cuando el agente vio que era español, me dijo para ser español, hay que serlo de de sangre, y me enseñó su piel", denunció el intérprete, quien reivindicó que "normalizar a través de la ficción ayuda a la vida real".

Con el actor hemos podido hablar en exclusiva durante la presentación del proyecto, en el South Festival Series celebrado en Cádiz, y al que acudió presencialmente El Televisero. ¿Cuál es el mensaje que lanza la serie y qué importancia tiene que un actor racializado protagonice este proyecto?

Malcom, habéis presentado en el South Festival Series la ficción 'Detective Touré'. Cuéntame cómo ha sido esta acogida y cuáles son tus expectativas.

¿Expectativas? Ojalá lo reviente, ojalá tenga mucha audiencia y a la gente le encante. Esa es la expectativa máxima de cualquier artista que crea. Respecto a mí, orgulloso, fascinado, encantado. Cualquier adjetivo superlativo que te diga va a ser poco.

Cuéntame un poco sobre tu personaje, Mahamoud Touré.

A ver, Touré es un personaje que no se aleja mucho de otros que he hecho, pero sí que completa otros que he hecho. Por primera vez en mi vida, creo que he tenido un arco entero en el que he podido decidir, he podido jugar, he podido quitar y poner y sentirme a gusto. Eso es maravilloso. Es un tío muy inteligente, es un tío muy avispado, que tiene mucho carisma, es un tío que conoce y sabe dónde está en cada momento, que es una cosa muy importante para vivir y sobrevivir en un país que no es el tuyo y, sobre todo, un tío que acoge, es un tío muy acogedor.

A mí eso me gusta mucho de él. No conoce las fronteras, los puentes. -Él no dice- "no puedo estar aquí porque quedo mal, en esta fiesta no me metería porque no voy de etiqueta". Él romperá barreras y ya está, le da igual estar en Getxo que estar en San Francisco, que es un barrio multicultural.

A tu antagonista la interpreta Itziar Ituño.

Itziar hace del personaje de Charo. Es la primera persona que confía en Touré, pero por circunstancias, porque el barrio es muy chungo, no se atreve a meter ahí a un detective porque ya lo metió y le robaron hasta los calzoncillos. Entonces, decide coger a alguien del barrio y ahí empieza un poquito el periplo con Touré. Y luego Touré también la utiliza a ella para ciertas cosas y está muy bien, está muy bien la relación.

Y con respecto al personaje de Úrkola Zabal, que es el personaje de Cheve, es un sinvergüenza. Para mí la realidad supera la ficción. Yo he visto cosas muy feas, pero en este caso creo que él está muy bien. Está muy bien. Urko está muy bien. El personaje es muy... Sí, es un bulldog al principio, que acaba convirtiéndose en un caniche. Está muy bien porque hay también un arco.

La serie se lleva muy bien porque cuenta muchas cosas, pero son cosas reales. Hay momentos de reuniones vecinales que sacan temáticas o problemáticas sociales que están muy bien, el tema de los alquileres, habla de muchas cosas en la serie y es una serie que creo que engancha mucho. Lo que más ha pasado con toda la gente que me ha entrevistado y la gente que lo han visto, es que coinciden mucho en que es una pasada, es una cosa increíble, no está mal. No he escuchado nunca a uno que diga que la serie está mal. Yo me conformaría con un "no está mal", pero sin embargo es como "Wow, qué maravilla, qué cosa más guay, cómo mola", parece que no se lo esperaba nadie.

A día de hoy, todavía sorprende que sea noticia que un actor negro protagonice una serie española.

Sí, bueno, yo siempre digo que nunca es tarde. Al principio, es como "wow". Sí, sin duda, sobre todo sorprende cuando eres un profesional y lo vas viendo año tras año y nadie hace nada. Yo llevo veintitantos años de profesión y lo he ido viendo, escuchando cosas... De repente te dicen "Esto cambiará en el 2000". Llega el 2000 y no cambia. En el 2010 llega y no cambia. Son cositas que vienen bien. Viene bien ahora que se haga, porque hay que hacerla, y creo que, además, abre mercado a todo el mundo y todo el mundo gana. Yo creo que cuando hay diversidad todo el mundo gana.

¿Por qué? Porque las escuelas de arte dramático se van a llenar de gente diferente. La gente se va a apuntar. Mucha gente querrá ser Touré. De repente, cuando tú ves gente que se parece a ti, también quieres hacer lo que están haciendo ellos y quieres llegar a ellos también. Y por otro lado, ¿eso qué genera? Pues que la gente que es como tú, pero que no quiere dedicarse a esto, pero sí verlo, también dice "Voy a verlo porque son como yo también". Hay una diversidad que crece y crece todo, crece el mercado.

Y una representación de la normalidad, al final, porque es que es el día a día.

Totalmente. Mira, yo cuando era pequeño tenía que buscar a los negros importantes, por ejemplo, Garret Morgan, el inventor del semáforo, por ejemplo. Yo cuando era pequeño, de repente para buscar gente negra importante, tenía que ver series como 'El príncipe de Bel-Air' o 'Steve Urkel', porque reivindicaban alguna vez la cultura negra.

Ahora, no hace falta porque tenemos Google, pero sí que es verdad que ha habido un paso del tiempo en el que, yo pensando, reflexionando, decía que para yo reconocer lo que hace la gente como yo, lo tengo que buscar, pero para que yo reconozca a Stephen Hawking, lo tengo ahí. Entonces, yo creo que si se iguala un poquito la cosa, es bueno para todos. Y la gente crece con más orgullo, con más todo, con más naturalidad, con más igualdad y con más todo.

Sobre todo es importante para los niños y niñas que lo vean, que al final eso es muy importante, tener esa representación de esos colectivos que al final no aparecen y que están ahí obviamente en la sociedad.

Si no estás en la foto, no existes, aunque luego estés detrás, haciéndola tú. Creo que es positivo para toda la sociedad.

Le preguntaban a José Pastor, responsable de ficción en RTVE, sobre si tenía miedo de que se generase un debate a favor o en contra. No sé tú cómo afrontas esto.

A mí no me importa la opinión de nadie. Hay gente que tiene que desaprender cosas malas, pero no está dispuesta. Ese tiempo no lo voy a invertir en ellos. Creo que la gente que se mete en la vida de los demás es porque su vida es muy aburrida. Que inviertan su tiempo en los demás es absurdo. No tengo ese tiempo como para decir o desdecir, es una serie, es un entretenimiento, es ficción, que la gente lo vea y si se pone nervioso, que se lo haga ver.