Alexia Rivas, señalada por Belén Esteban tras su feo gesto con Joaquín Prat en Telecinco

El embarazo de Isa Pantoja ha provocado una pequeña guerra entre 'Ni que fuéramos' y Alexia Rivas después de que la colaboradora de 'Vamos a ver' hiciera referencia a algo que se dijo en el programa de Canal Quickie y TEN este martes sin mencionarles. Algo que ha provocado que Belén Esteban la haya enviado un dardo en pleno directo.

Hay que retrotraerse a este martes cuando en pleno directo 'Ni que fuéramos' se hacía eco de la exclusiva que acababa de enseñar 'TardeAR' sobre la portada de Lecturas en la que Isa Pantoja anunciaba que está embarazada de su segundo hijo, el primero con Asraf Beno.

Tras darse la noticia, Belén Esteban comentaba que su amiga Anabel Pantoja también tenía cerrada una exclusiva con Lecturas que iba a salir este miércoles después de haberse pospuesto la semana pasada por la DANA. Sin embargo, esa exclusiva de Anabel se volvía a caer por la bomba de su prima Isa Pantoja. Tras ello, en 'Ni que fuéramos' hablaban de cómo le sentaría a Anabel ver que era eclipsada por Isa.

Alexia Rivas se refiere así al nuevo 'Sálvame' en 'Vamos a ver'

Y un día después, este miércoles, Alexia Rivas no dudaba en cuestionar la información que se había dado en 'Ni que fuéramos' al hablar del embarazo de Isa en 'Vamos a ver'. "Ayer se comentó que Anabel iba a salir en una portada hablando de su embarazo y que claro ahora Isa va y se queda embarazada y que por qué no había esperado a hacer el reportaje más tarde y que saliera su prima. Isa no es la que controla cuando salen los reportajes", aseveraba Alexia. "¿Pero eso quién lo ha dicho?", le preguntaba entonces Marta López. "Pues en muchísimos medios", respondía Alexia sin dar el nombre explícito del nuevo 'Sálvame'.

"Pero es muy grave lo que dice Alexia de que Anabel se ha molestado porque Isa de una exclusiva", comentaba Marta López. "No, yo no he dicho que Anabel se ha molestado. He dicho que han dicho en diversos medios que iba a haber un reportaje de Anabel hablando de su embarazo y que Isa lo ha hecho y ha eclipsado el de Anabel. Pero es que Isa si evidentemente se queda embarazada no se puede ocultar. Isa no sabía si iba a compartir el reportaje con Anabel, si el de ella iba a ir dentro, ni que Isa sea la que maneje las revistas", sentenciaba Alexia Rivas.

El dardo de Belén Esteban a Alexia Rivas desde 'Ni que fuéramos'

Horas después, al arrancar 'Ni que fuéramos', Belén Esteban, que este miércoles ha ejercido de presentadora sustituta por la ausencia de María Patiño, no ha dudado en dirigirse directamente a Alexia Rivas por lo que había hecho con el programa de Fabricantes Studio desde el programa de Joaquín Prat.

"Tengo que decir una cosa, Alexia Rivas este programa se llama 'Ni que fuéramos', este programa no es el hombre invisible, tiene un nombre. Y Anabel Pantoja no está enfadada, Anabel Pantoja hizo un pack de tres exclusivas, bueno ahora lo acabo de contar que tengo aquí a David Valldeperas dándome un grito como un loco. Te mando un beso Alexia, 'Ni que fuéramos'", soltaba la colaboradora.

Después, Belén Esteban volvía a referirse a la colaboradora de 'Vamos a ver'. "Se puede nombrar 'Ni que fuéramos', tú has dado a entender que Anabel Pantoja está muy enfadada porque ha salido su prima en portada. Anabel hizo su exclusiva hace tres semanas, primero no salió por la DANA y después como es lógico por la exclusiva de su prima", recalcaba Belén Esteban.

"Alexia escucha, acuérdate tú cuando llorabas cuando no te lloraba ni Peter ehh, ¡vale ya! Que no se lo que te crees, déjanos, si no queréis no digáis nada de ese programa, este programa se llama 'Ni que fuéramos Shhh' porque nos quitaron también 'Sálvame' en Mediaset. La próxima vez, parece que os duele, como lo que ha pasado con Antonio Revilla, que esa noticia se dio aquí en exclusiva. ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos matado a alguien? Es que no entiendo nada. Más quisieras...", sentenciaba Alexia Rivas.