Adela González encara a María Eugenia Yagüe y corta su intervención en 'Mañaneros'

Este lunes, Adela González no ha podido contenerse al cuestionar en varias ocasiones los argumentos de María Eugenia Yagüe e incluso la presentadora de 'Mañaneros' se llevaba las manos a la cabeza con una de sus opiniones en la sección de corazón.

Todo se producía cuando 'Mañaneros' se hacía eco de la última hora en torno al acercamiento de Bertín Osborne a Gabriela Guillén tras decir que le preocupa el futuro de su hijo y que puedan decirle que su padre no quiso saber nada de él. Así, un cambio de actitud del cantante que podría hacer que Bertín pueda conocer y pasar tiempo con su hijo.

A la vuelta del vídeo, Alberto Herrera recalcaba que se estaban comentando "cositas por lo bajo" y "a ver si ahora hay valientes y dicen lo mismo". Y Adela González revelaba que "decía María Eugenia que esto ya pasó". "A ver María Eugenia hemos hecho cronología", recalcaba la presentadora mientras la colaboradora aseguraba que "aquí sacáis lo peor de cada uno".

"Es que no se puede hablar mal de Bertín Osborne porque hay un club de fans en este sofá", aseveraba entonces Alberto Guzmán en clara alusión a su compañera María Eugenia. Tras ello, el colaborador arremetía duramente contra Bertín Osborne recordando como hace un año dejaba claro que era un niño no deseado y que no se iba a hacer cargo de él. "Tiene un morro que se lo pisa", sentenciaba.

Adela González frena a María Eugenia Yagüe en 'Mañaneros': "No seas antigua"

Después se producía un debate en el sofá de 'Mañaneros' sobre el cambio de actitud de Bertín Osborne y muchos señalaban que todo tenía que ver por la mala imagen que ha generado este año. Asimismo, uno de los colaboradores, Diego Reinares ponía sobre la mesa que "ha podido influir que Bertín ha visto al bebé al menos en fotografías y parece que dice que se parece mucho a mí y ha tenido ahí la prueba de paternidad que necesitaba". "¿Qué pasa que si no se hubiera parecido a él lo habría puesto en duda?", preguntaba entonces Adela González.

"No es así", le contradecía María Eugenia Yagüe. Justo después, la colaboradora de 'Mañaneros' sostenía que "no se ha hecho la prueba de paternidad porque no lo necesita". "Sino lo reconoce como tal le van a dar la paternidad como le pasó a Pepe Navarro y Bertín está en buena relación con ese hijo. Y no va a pasar la navidad con él porque esta señora también es verdad que algún día tendremos que hablar de ella ehhh", proseguía diciendo la periodista.

"¿Qué quieres decir?", le cuestionaba Adela González. "Que no me siento solidaria con toda mujer porque sea mujer ni muchísimo menos, la hay de todo tipo y esta chica...", confesaba María Eugenia. "Pero por favor...", le cortaba la presentadora de TVE sin dar crédito a lo que estaba escuchando. "Estamos hablando de una señora que ha tenido una relación con un señor y fruto de esa relación", trataba de contestarle Adela. "Esporádica y sí, tuvo un niño", le replicaba Yagüe. "Bueno los dos estaban en esa relación y en ese encuentro que da como fruto ese niño y lo hicieron de forma clara y voluntaria", defendía Adela.

A lo que María Eugenia Yagüe apostillaba que "había que haber puesto los medios". "Pero en una relación los medios los tienen que ponerlo los dos", recalcaba Adela González. "Los dos no", se escuchaba decir a la colaboradora. "¿Pero cómo que los dos no? María Eugenia no me seas antigua", le espetaba la presentadora a la periodista. "Antigua no, ultramoderna perdona", le corregía entonces María Eugenia.

Adela, sin dar crédito ante lo que oye a María Eugenia

Pero lejos de quedarse ahí la cosa, en el siguiente tema a comentar: el plan de los reyes Felipe VI y Letizia yendo a ver al cine 'Gladiator II' se volvía a producir un tenso momento entre Adela y María Eugenia Yagüe después de que la colaboradora cuestionara el tipo de relación de los monarcas. "Ese titular de velada romántica, Gladiator de romántico no tiene nada, es violencia espantosa", destacaba la colaboradora. "Pero es el plan hija, qué más da la película", le cortaba Adela González.

"No estamos ya para romanticismos. Lo importante es llevarse bien, estar juntos, decir qué hacemos hoy que no sabemos que hacer y vamos al cine, pero romanticismo no, unión, familia", seguía diciendo María Eugenia. "Pero hija es que estás hablando como si fueran dos compañeros de piso", le decía Adela. "Pues un poco, es fundamental quererse mucho por encima del romanticismo, están juntos en todo y van juntos a todo y ya", añadía la colaboradora. "Es que estás haciendo una imagen de dos personas que comparten piso y trabajo y que no hay una relación de verdad", concluía Adela González asegurando que estaba alucinando con lo que estaba escuchando de su colaboradora.