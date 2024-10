María Eugenia Yagüe agrava la polémica en lo de Isa Pantoja con lo que señala sin rodeos en TVE

María Eugenia Yagüe se ha pronunciado sobre el caso Isa Pantoja en su última colaboración en 'Mañaneros' de La 1 de TVE. El programa que presenta Adela González ha continuado tratando el tema después de que Dulce Delapiedra se sentara en 'De Viernes' para constatar esos duros episodios que vivió la joven en Cantora durante su infancia y adolescencia.

La presentadora ha comenzado la tertulia con una pregunta: "Yo me pregunto por qué hablan ahora". "Porque estaban deseándolo y la gente lleva mucho tiempo callada. Yo he hablado con el entorno más cercano personas que ni Isabel se puede imaginar y le dan la razón a Isa, pero ante la artista no pueden decir nada. Isabel está en un callejón sin salida", ha respondido la colaboradora Gema Fernández.

"Y dices, Gema, que esto no ha hecho más que empezar. ¿Se ha abierto la caja de Pandora?", ha indagado Adela González. "Totalmente, y quedan muchas cosas por contar, no han salido los detalles más escabrosos de la adopción de cómo fue y de cómo le dan una niña con tanta facilidad", ha advertido la periodista.

Por su lado, Alberto Guzmán y María Eugenia Yagüe se han posicionado del lado de la tonadillera y han denunciado "acoso y derribo" hacia ella. Yagüe, de hecho, ha defendido que Isabel no era conocedora de las presuntas humillaciones que sufría Chabelita porque estaba trabajando arduamente.

"Una puntualización. Se dice que dónde estaba Isabel Pantoja cuando hicieron esas cosas a la niña, pues trabajando como muchas mujeres, como las que son pilotos de Iberia o están en la caja de Mercadona. Y ella cuando volvió y se enteró, le pareció fatal. Así que estoy de acuerdo con Alberto", ha declarado la colaboradora.

"Yo no voy a juzgar ni voy a entrar en los sentimientos de una persona", ha añadido María Eugenia Yagüe, negándose a seguir la corriente de sus compañeros. "Isabel Pantoja no habla, allá ella, porque especulamos más, pero hay una cosa excesiva contra esta señora como si fuese la madre de la familia Monster", ha sentenciado.

"En la vida el movimiento se demuestra andando y la verdad es que no ha habido amago de acercamiento con sus hijos en los últimos años", le ha rebatido Laura Lobo, copresentadora de 'Mañaneros'.

"Tenéis una facilidad bestial para etiquetar el comportamiento moral y familiar de la gente, yo no me atrevo a tanto. Y lo que dijo Dulce el otro día me pareció bastante contradictorio", ha insistido María Eugenia Yagüe, que ha puesto en valor las fotos de Alberto Guzmán "demostrando que a esa niña sí la querían su tío y su abuela". De este modo, la periodista se ha erigido en una clara negacionista de esos episodios de presuntos malos tratos que la propia Isa Pantoja ha reconocido públicamente.