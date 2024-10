Joaquín Prat hace este vaticinio de Isa Pantoja y remata con algo que no le deja bien parada

'Vamos a ver' con Joaquín Prat ha seguido estirando el jugoso chicle de Isa Pantoja; más aún después de tenerle ayer en plató ahondando en su testimonio y respondiendo a todos los frentes abiertos, como es el caso de las críticas de Raquel Bollo, a la que dio una réplica de diez.

Sin embargo, se le pudo apreciar muy superada por sus traumas del pasado y se vino abajo de tal modo que el presentador tuvo que detener la entrevista. "Me acuerdo de cada minuto de lo que ocurrió, yo pensaba que era la que tenía la culpa", dijo al borde del llanto sobre esos dramáticos y humillantes episodios que vivió en Cantora.

"Es curioso cómo la mente humana te lleva a revivir episodios que creías olvidados cuando los verbalizas. Incluso aquellos de los que no tenías recuerdos. Ella lo verbaliza en 'De Viernes', no vamos a entrar en si es el lugar o no para hacerlo, aquí cada uno tendrá su opinión, pero lo verbaliza y empiezan a venirle los recuerdos", ha valorado Joaquín Prat.

Acto seguido, ha lanzado un augurio sobre Isa Pantoja, con consejo incluido: "Creo que Isa tiene por delante un largo camino de terapias para realmente pasar página de toda esta historia". De lo contrario, según el presentador, no logrará desprenderse de ello ni levantar cabeza.

Al mismo tiempo, Joaquín Prat ha puesto en la mensa cómo "el círculo social y familiar de Isabel Pantoja se ha ido cerrando cada vez más", evidenciando así los estragos que ha provocado su personalidad. Y el programa de Telecinco ha puesto como ejemplo a Miguel Poveda o Máximo Valverde. Rostros que ya no tienen relación alguna con la tonadillera.

No obstante, para acabar con la tertulia sobre Isa, Joaquín Prat ha rematado con una reflexión que resulta llamativa después de haberse mostrad muy cercano y empático con la joven tras su desgarrador testimonio. Se trata de unas palabras que le distancian de Isa Pantoja, pues no le harán ninguna gracia cuando las oiga.

"También, si te pones en el lado de Isabel, puedes pensar: 'yo a toda esta panda de aprovechados prefiero no tenerlos en torno a mi'. Incluso esto puede ser extensible a sus hijos. Ella perfectamente puede tener la impresión de que 'se acabó vivir de la sopa boba' y pensar: 'poneos a trabajar'. ¿O no?", ha planteado el comunicador, excusando a la cantante.