A Víctor Sandoval y Marta Riesco se les va de las manos y obligan a Ten a pedir disculpas

Después de que TVE anunciara este martes a los 16 artistas que participarán en el Benidorm Fest 2025 y que lucharán por la victoria para representar a España en Eurovisión 2025; 'Ni que fuéramos' ha hablado este miércoles esta lista de artistas y no ha dudado en cuestionar por qué Víctor Sandoval y Marta Riesco no han sido seleccionados

Sin embargo, el debate sobre Eurovisión se iba de madre y terminaba con un monumental enfrentamiento entre Víctor Sandoval y Marta Riesco y que acababa con el tertuliano abandonando el plató en directo tras la fuerte acusación que lanzaba contra su compañera. Todo comenzaba cuando Juanma Fernández, periodista experto en Eurovisión cuestionaba la calidad vocal de Víctor Sandoval y sus dotes como cantante provocando que el colaborador se levantara del sofá y empezara a enfadarse por el comentario del invitado. La furia de Víctor iba en aumento y no dudaba en enfrentarse también con Marta Riesco dándole con el palito que llevaba al ir disfrazado de faraón.

"Tú te callas", le soltaba Víctor Sandoval a Marta Riesco apuntándole con el utensilio. "Al final el palito ese te lo vas a comer tú", le espetaba por su parte la colaboradora mientras Belén Esteban le pedía que por favor le hiciera caso y le diera el palo. "¿Qué me voy a comer que?", replicaba Sandoval mientras Javier de Hoyos pedía que se relajaran todos y David Valldeperas empezaba a gritar al colaborador para que se tranquilizara.

"¿Pero por qué eres tan agresivo?", le preguntaba entonces Marta Riesco provocando que Víctor Sandoval entrara en brote. "¿Que yo soy agresivo? Por mujeres como tú, muchos hombres tienen problemas", le contestaba el colaborador sin pensárselo y provocando que el enfrentamiento fuera a más.

Al escuchar el comentario, Javier de Hoyos clamaba contra él asegurando que "eso no". "Eso no, Víctor. Marta, te pido por favor que no te vayas, porque no compartimos para nada lo que ha dicho", recalcaba el presentador sustituto de María Patiño junto a Belén Esteban al ver que Marta Riesco amagaba con dejar el programa.

"O se va Víctor o dejo el programa", amenazaba Marta Riesco después de haberse sentido señalada por su compañero. A partir de ahí se cruzaban gritos de "sin vergüenza" y "mala persona" entre los dos con los sustitutos de María Patiño tratando de poner orden. "Víctor ya", le pedían. "Víctor acabas de decir algo muy gordo", se escuchaba decir a Javier de Hoyos. "Me ha acusado de una cosa que yo no he hecho y no lo voy a consentir", decía a gritos Sandoval antes de abandonar el plató.

Víctor Sandoval no tiene freno y hay que empezar a pararle los pies seriamente o la cosa no acabará bien



Fuerte enfrentamiento con Marta Riesco: "Por mujeres como tú, hay hombres que tienen problemas" #NiQueFuéramos13N



pic.twitter.com/Rn6XGHA78l — telemagazine (@telemgzn) November 13, 2024

Víctor Sandoval abandona 'Ni que fuéramos' y pide disculpas

Tras la marcha de Víctor Sandoval, Marta Riesco tomaba la palabra para condenar lo que había hecho su compañero. "Víctor es una persona muy agresiva, ya estáis viendo cómo se pone. Siento que no se le paran los pies, muchas veces, cuando se le deben de parar. Yo no puedo trabajar con una persona así. Me parece una persona totalmente agresiva, fuera de sí. Hablar con él es imposible. Me parece una vergüenza que tengamos sentada aquí a una persona así, ya llamó maltratador a Matamoros y ahora me ha dicho esto a mí, me parece muy fuerte", decía con gran vehemencia la ex reportera de Telecinco recordando otro episodio delicado de Sandoval con Matamoros.

Después, Víctor Sandoval regresaba al plató y pedía disculpas mostrándose muy incómodo por lo que había sucedido. "Es la primera vez en mi vida que me siento incómodo con lo que voy a decir. Que en la televisión de 2024 tengamos que estar todavía explicando el contexto en el que se desarrollan unos hechos y que parezca que estamos en el Parlamento y no en un programa de entretenimiento... Yo no he nacido para eso, yo he nacido para hacer espectáculo. Por no entender que estoy en la televisión de 2024, puedo haber hecho un comentario que haya molestado. Si a alguna persona le ha molestado, aquí o en su casa, les pido disculpas porque no iba con esa intención. Simplemente, yo me he sentido agredido, molesto porque me han dicho que me voy a comer el palito. Ahora quiero irme a mi casa, me encuentro mal. Espero que la gente sepa ya cómo soy y el show que hago para divertirles, tanto aquí disfrazado como en la calle, pasando frío y haciendo el ridículo en los reportajes. No me encuentro bien ahora mismo", confesaba.

El comunicado de TEN: "Perdón a todos los espectadores"

Tras escuchar a su compañero, Kiko Matamoros tomaba la palabra para dejar claro que había límites que no se deben cruzar. "Aquí el problema no es de adaptación no solo al medio sino a los tiempos, hay que, en la medida de las posibilidades, utilizar un lenguaje y un mensaje diametralmente opuesto al que aquí se ha utilizado. No debemos hacer drama barato y sí podríamos intentar reducir en la medida de las posibilidades los impactos negativos que desde aquí se puedan lanzar", sentenciaba el colaborador.

Después, al ver el revuelo generado por lo sucedido con Víctor Sandoval y leer todos los comentarios que pedían el despido del colaborador, la cuenta oficial de TEN en "X" lanzaba un claro mensaje. "Generalmente, apoyamos a Víctor y nos encanta su humor. Hoy, ante lo que ha dicho, creemos que se le ha ido de madre y no ha sabido actuar ni gestionar la situación. Perdón a Marta y a todos los espectadores", recalcaban en un mensaje que después eliminaban.