A Susanna Griso no le tiembla el pulso para retratar así a Willy Toledo ante Yotuel Romero

Después de las duras declaraciones de Willy Toledo contra Yotuel Romero y de que Beatriz Luengo ya se pronunciara con Sonsoles Ónega; este jueves ha sido el propio artista cubano el que ha entrado en 'Espejo Público' para hablar con Susanna Griso sobre su enfrentamiento con el actor de 'La última noche en Tremor'.

"¿Qué es lo que más te ha dolido de lo que ha dicho Willy Toledo y por qué os ataca de esa manera tan miserable?", le preguntaba Susanna Griso al cantante. "La retórica que usa él es atacar al mensajero. Nosotros estamos acostumbrados a ataques así, no nos molesta su opinión ni la libertad de opinión, para eso luchamos en Cuba tener una libertad y democracia pero cuando te metes con menores de edad pasas la barrera de la libertad y entras en afectar a la familia", empezaba contestando.

"Estamos en presencia de un tipo que no tiene escrúpulos y que vale todo. Estamos acostumbrados a personas como él, racistas, fascistas, que te intentan imponer el blanco intelectual, pero, sobre todo, minimizar a una madre como Beatriz, que es una mujer excelente", seguía recalcando Yotuel Romero ante Susanna Griso.

Susanna Griso sentencia a Willy Toledo tras escuchar a Yotuel Romero

Tras ello, la presentadora recordaba que Willy Toledo lleva mucho tiempo defendiendo el régimen cubano y que "está molesto por la repercusión del documental y todo lo que conlleva porque pedís que se libere a gente que lo único que ha hecho es cantar una canción, 'Patria y vida'".

Cuando Susanna Griso le preguntaba a Yotuel Romero qué le diría a Willy Toledo si le tuviera enfrente, el artista era claro. "Le diría que su opinión es su opinión y la mía es la mía. Yo respeto su opinión siempre y cuando no intente hacer daño para intentar hacer la razón. Ellos no están dispuestos a debatir, porque están llenos de odio y resentimiento, de mentiras", destacaba el cubano.

"Si lo de Willy Toledo sirve para que hoy le dediquemos tiempo a 'Patria y vida', bienvenido sea, a pesar del disgusto que os habéis llevado vosotros", apostillaba Susanna Griso antes de verbalizar alto y claro lo que piensa del actor que ha atacado vilmente a Yotuel y a Beatriz Luengo. "Todos conocemos a Willy Toledo en este país, a mí no me ha sorprendido demasiado lo que ha dicho en estas últimas horas. No le deis más importancia de la que tiene porque ya está retratado el personaje", sentenciaba la presentadora.