Una espectadora duda del futuro de Broncano si gana el PP y en 'La Revuelta' se coronan al instante

Los inicios de 'La Revuelta' suelen estar cargados de protagonistas inesperados, gritos y algún que otro momento surrealista. David Broncano vivió uno de esos escenarios este jueves cuando una espectadora le sorprendió con su advertencia. El presentador quedó perplejo cuando alguien desde el público le recordó que el programa puede ver peligrar su vida tras la renovación de RTVE durante los dos próximos años.

Tras agitar el bombo, saludar a sus compañeros e introducir a los dos protagonistas del público con Sergio Bezos, el conductor de 'La Revuelta' paralizó el inicio de la emisión hablando con una espectadora. "Tenemos por ahí a la Charo del ocho", anunció el colaborador antes de que la espontánea explicase que había acudido junto a su vecina, pero que le gustaría mucho mandar un saludo a su hijo.

Una espectadora de 'La Revuelta' alerta a David Broncano sobre la continuidad de su programa

"Está feo para tu hijo, que es al que le gusta...Mándale un mensaje de que dentro de dos años venís juntos", espetó David Broncano regañando a la mujer por no haber traído a su hijo, que no pudo acudir por ser menor de edad. "Gael cariño, si sigue el programa, que no lo sé...", señaló Charo dejando perplejo al humorista. "Bueno, bueno", interrumpió el presentador.

No hemos podido empezar mejor la temporada entre la audiencia y el Ondas, pero no podemos ponernos flamencos.



PIES EN LA TIERRA. #LaRevuelta pic.twitter.com/NBvzbVya2Z — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 24, 2024

Entre risas, el de Jaén intentó encontrar sentido a la inesperada advertencia de la espontánea. "¿Pero por qué crees que no va a seguir el programa Charo?", preguntó Broncano mientras la espectadora intentaba contestar, pero Grison se adelantó. "Porque entra el PP y a tomar por culo", sentenció el colaborador de 'La Revuelta'.

"Meten aquí a los Morancos, ponen una vaquilla y ya está", continuó bromeando Grison entre carcajadas, mientras David Broncano se tapa la cara para reírse. "No se sabe lo que vota nadie...", añadía Ricardo Castella de fondo. "Sale Pedro Sánchez y entra Bertín Osborne", añadió el comunicador, que no podía articular palabra.

Aún así, el conductor de 'La Revuelta' quiso calmar el ambiente. "No lo había pensado pero no creo, el programa está bien. Yo creo que les hará gracia", aseguró refiriéndose a que, de aporbarse la mayoría absoluta en el Parlamento para renovar RTVE, la mayoría popular de la cámara alta podría poner en peligro la estancia de Broncano en La 1

"En cuanto entre Feijóo nos meten aquí a los de desokupa", insistía Grison entre risas del público. "Se va a ver el año que viene", terminó aseverando Ricardo Castella mientras el presentador trataba de zanjar el asunto. "Yo creo que no les echan", añadió la espectadora que había iniciado el debate en un intento de frenar el revuelo.