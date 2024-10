Un invitado denuncia lo vivido en el programa de Sonsoles Ónega y pone en jaque a la organización

Dani Morán, un joven gaitero, se ha hecho viral al relatar a través de su cuenta de TikTok el maltrato que, según él, recibió por parte de ‘Y ahora Sonsoles’, el programa presentado por Sonsoles Ónega cada tarde en Antena 3. Una mala experiencia que relata en un vídeo, que en menos de 24 horas, ya ha tenido 2,5 millones de visualizaciones.

«Os voy a contar lo sucedido el pasado viernes en Antena 3. Para quien no me conozca soy gaitero, soy muy bueno en lo que hago y muy profesional», comienza diciendo el joven, ante de proceder a explicar lo sucedido. «La semana pasada recibí una invitación para acudir a un programa de Antena 3. Estoy viviendo en Santiago de Compostela y el transporte debía correr a cuenta del programa», cuenta.

«Después de estar toda la semana esperando me llamaron a escasas 24 horas de que empezara el programa para darme los billetes de tren. Eran los últimos y los horarios un desastre, pero aun así, lo acepté», explica el gaitero, que, en otro vídeo, revela que se trataba del programa de Sonsoles Ónega. «Salí a las cinco y media de la madrugada de Santiago y entré en Atresmedia a la una de la tarde. Hasta que empezó el programa a las cinco, estuve pidiéndole allí la escaleta para saber a qué hora salía para avisar a mi gente y saber si llegaría a mi tren de vuelta que era a las 20:20 horas», prosigue.

Dani revela su mala experiencia en el programa de Sonsoles Ónega

Sin embargo, «a las cuatro de la tarde me la enseñan y me dicen que me han dejado para el final. Saldría a las ocho menos cuarto y no me iba a dar tiempo a llegar al tren de vuelta. Pedí a todo el mundo que adelantaran mi intervención porque no me iba a dar tiempo a llegar a Santiago. A las dos horas me dijeron que cambiar la programación de un programa en directo era realmente complicado y que me iba a tener que quedar a dormir en Madrid».

El joven, muy serio y mirando a cámara, explica que «antes de empezar el programa también me cambiaron lo que iba a hacer. Al principio iba a tocar cuatro temas, impuestos por ellos, pero me quitaron tres por falta de tiempo. Se quedaba en tema de 30 segundos y una pequeña entrevista. Aun así, acepté porque soy muy profesional y una persona comprometida. Dije que iría y cumpliría. Nunca decepciono cuando se trata de dar a los demás, pero no hubo feedback».

«A las ocho menos cuarto me dicen que me voy a casa»

«Después de llevar toda la tarde esperando, llevaba desde las cuatro de la mañana en pie, a las 19:30 horas me dicen que vaya a plató. Está ya todo preparado y yo con el micrófono puesto. Aviso a todas las personas que me querían ver para que estén atentos. Una hora antes había salido una última hora sobre el rey emérito que había ocupado todo el programa hasta entonces, pero si me avisaron pensé que dejarían de hablar de ello y me darían pie a mí. Tonto de mí vi cómo pasaban los minutos y pasaban los minutos hasta que a las ocho menos cuarto me dicen que tengo un taxi en la puerta porque me voy para casa», añade el joven, sobre el desprecio que recibió por parte de Sonsoles Ónega y su equipo.

“La explicación fue que esta última hora la tenían que sacar, fuese como fuese, que no tenían tiempo y que tenían que prescindir de mí. Que lo sentían mucho, pero que me fuese para casa. Me sacan corriendo literalmente para coger el taxi y a ver si con suerte conseguía coger mi tren de vuelta. Llegué a las 20:20 a la estación, mi tren salía a las 20:23, se alinearon los astros y el tren se retrasó 10 minutos. Esto no es una denuncia al programa, simplemente una explicación para vosotros, los que sí que me queríais ver actuar”, prosigue Dani, refiriéndose a sus seguidores de TikTok.

Fue vergonzoso no solo lo que me hicieron a mí, sino lo que os hicieron a vosotros. Decirle a mis seres queridos que me habían cancelado después de que llevasen toda la tarde pegados al televisor me fastidió el alma. Parece que hoy en día si no llevas dinero por delante no te tienen en cuenta. Una pena hacerle eso a tu invitado, que viene desde lejos para subirle el nivel a tu programa. Agradezco la difusión que le deis al video. Es interesante que la gente sepa esto.

«Me sentí avergonzado», lamenta el gaitero gallego

«‘No, es que en un programa en directo nunca se sabe, la improvisación es muy importante, puede ocurrir de todo’, me decían… He estado en varios programas en directo y sé lo importante que es la improvisación. Pero también sé que si hubiesen adelantado mi actuación y me hubiesen hecho caso, hubiese actuado y me hubiera podido ir tranquilamente a la estación a coger mi tren», expone.

Por último, el joven gaitero gallego lamenta que «fue un día totalmente perdido. Tengo 18 años, hice 1.200 kilómetros en un día, estoy estudiando medicina y tengo cosas bastante más importantes que hacer que ir a ese programa. Por lo que no voy a volver, ni mucho menos. Hay algo que se llama orgullo, he tocado en lugares con bastante más caché y no me merece la pena. Me sentí bastante avergonzado y flipando con la poca organización que hay ahí dentro», sentencia Dani, denunciando así el maltrato recibido por el programa de Sonsoles Ónega.