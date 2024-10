Susanna Griso se pone firme en ‘Espejo Público’ con Alejandra Rubio y le canta las cuarenta sin medias tintas

Susanna Griso y Gema López se ha unido este viernes en ‘Espejo Público’ para criticar sin remilgos a Alejandra Rubio por su cuestionable actitud con la prensa una vez más durante su asistencia a un photocall de un acto solidario.

Los reporteros que acudieron al evento le preguntaron por lo que es noticia, es decir, por su embarazo con Carlo Costanzia o su relación con Mar Flores. Sin embargo, ella, con su habitual soberbia, no estaba muy dispuesta a contestar y se encaró a algunos periodistas.

«Eso lo llevo en privado» o «no voy a contestar» fueron las respuestas de Alejandra Rubio mientras se tomaba la licencia de cuestionar el trabajo de los profesionales y el tipo de preguntas que hacían. Una altivez y unos aires de grandeza que han cabreado a Gema López. «Lo llevo en privado, pero acudo a un photocall, cobro por el photocall y no contesto a lo que pregunta la prensa. ¿Para qué va entonces?», ha planteado airada la colaboradora.

Y no se ha frenado ahí: «Solo te voy a decir una cosa: cuando eres Alejandra Rubio y te quieres dedicar a esto, solo tienes dos opciones. O ser colaboradora por ser ‘hija de’ o prepararte y ser periodista. Si has elegido ser colaboradora, no des lecciones a los periodistas para lo que no te has preparado». Un auténtico guantazo sin manos.

Tras este palo, Susanna Griso se ha sumado a las críticas y los reproches: «Lo que es evidente es que si vas a un ‘photocall’ y te pagan por ello, tú puedes hablar de lo que quieras, puedes poner los límites de lo que vas a comentar. Pero tienes que tener cierta consideración a quienes te han pagado porque entienden que vas a tener la consideración de aportar algo más».

Por su parte, Alonso Caparrós, presente en el plató de ‘Espejo Público’, también ha dado un tirón de orejas a la hija de Terelu: «A mí Alejandra me cae muy bien y me parece una chica maravillosa, pero no se puede negar que se le va la olla y que se sube la fama y la popularidad. Es verdad que es maravillosa, pero desde mi punto de vista le sobra un poco de soberbia, perfecta no es».