Felipe González se planta ante Susanna Griso tras su pregunta en ‘Espejo Público’: «No es serio»

Susanna Griso ha recibido en el plató de ‘Espejo Público’ a Felipe González este jueves y ha contado con Alfonso Guerra al unísono telemáticamente. Y, entre otras muchas cosas, les ha preguntado por los audios de Bárbara Rey y el Emérito que han salido a la luz en los últimos días y en los que sus nombres salen a relucir.

En esas conversaciones privadas entre la ex vedette y Juan Carlos I se tratan algunos temas de la actualidad política de ese momento e incluso se les llega a citar. Por eso, la pregunta de la comunicadora de Antena 3 era pertinente y venía muy a cuento, pero a ambos invitados no les ha agradado en absoluto y se han plantado. Especialmente cortante ha sido González.

Felipe González y Alfonso Guerra se plantan: «No es propio de un programa como este»

«Les tengo que preguntar por los audios. Los últimos hablan directamente de su periodo político», les ha introducido Susanna Griso al final de la entrevista. «Vamos a ver, perdone, ya hay programas de televisión que se dedican a ese tipo de temas. En esta emisora no lo sé, no lo sigo, pero ya hay programas que se dedican a salvar el mundo. No creo que sea propio de un programa como este», le ha cortado de raíz Alfonso Guerra de un modo visiblemente tenso.

«Ahí estamos de acuerdo», le ha apoyado Felipe González, molesto con esa cuestión y con los derroteros que iba a tomar la entrevista. «¿Cómo no va a ser propio, señor Guerra? Si se ha dicho que Bárbara Rey chantajeó al Estado y que pagó el gobierno socialista y el de Aznar hasta 600 millones de pesetas por su silencio», se ha defendido Susanna Griso para justificar su pregunta.

«No es verdad. En mi caso eso no es verdad, pero me da igual, es que no voy a entrar en esos temas. No es serio, por favor», le ha confrontado Felipe González con un tono muy serio y dejando prácticamente sin habla a la presentadora, que se ha quedado un tanto descolocada con ese indigesto corte.

«Hay un huracán destruyendo el mundo, una guerra en Ucrania, un tipo que ha perdido las elecciones en Venezuela y no quiere entregar el poder, una guerra en Oriente medio devastadora y… ¿nosotros vamos a estar perdiendo el tiempo en chismografía? Yo no desde luego», le ha espetado el exdirigente socialista con vehemencia. En ese momento, Griso ha dado por concluida la entrevista.