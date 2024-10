Se revoca la expulsión de Juan en ‘Gran Hermano 2024’ y esta es la explicación de peso

Hace tan solo unos días ‘Gran Hermano 2024‘ dio a conocer una de las principales novedades de la edición: la vida extra. Un poder que está en manos de los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra y que permite que uno de los expulsados vuelva a la vida en directo. Precisamente, el reality le ha ofrecido la vida extra a Juan, el último expulsado a decisión de los espectadores.

Nada más recibirle en las instalaciones de Telecinco, el presentador le ha comunicado al bailarín: «Según Confucio, todo lo que entra sale y todo lo que sale puede volver a entrar. Tú esta noche podrías entrar de nuevo a la casa de Guadalix». Poco después en plató, Jorge Javier le ha vuelto a repetir: «Igual puedes volver a Guadalix» «Me encantaría», ha confesado el concursante recién expulsado.

«Tienes un vida extra a tu disposición, con ella podrías volver a la casa», ha remarcado el conductor de la gala. Poco después, el presentador le ha pedido a Juan que eligiese a un compañero dentro de la casa. El expulsado semanal ha escogido a Adrián y sobre él recae la decisión de traer de vuelta a la casa a Juan.

«Si esa persona acepta, tú vuelves, pero en caso de ganar alguno de los dos, vuestro maletín sería de 150.000 euros y el de los demás sería de 300.000 euros y muy importante, solo hay una vida extra en juego. Si se agota esta noche, los futuros expulsados no tendrán opción a ella», ha remarcado el presentador.

Jorge Javier: "Si Adrián acepta, tú vuelves. Pero si ganáis alguno de los dos, vuestro maletín sería de 150.000 euros"

La decisión de Adrián sobre el regreso de Juan con su «vida extra»

Después de comunicarle estas novedades a Adrián, el concursante ha tenido que deliberar desde el confesionario. Visiblemente agobiado y tras una pausa publicitaria, Adrián ha compartido su determinación.

«Jorge, al final, Juan me ha elegido a mí por algo, hemos tenido muchas conversaciones de cómo es una persona, de cómo somos en general y tenemos muchas cosas en común. Para mí ha pasado a ser una perosna muy importante en la casa, es un apoyo grande para mí y he de decir que cómo no lo voy a salvar si él es mi hermano, ¡claro!», fueron sus palabras. Por ende, Juan regresa a la casa de Guadalix y agota en la primera noche el poder de la vida extra.