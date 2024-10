Rafael Amargo se postula como concursante de ‘Supervivientes’ para la próxima edición

Este domingo, 13 de octubre, Rafael Amargo ha reaparecido en televisión meses después de ser absuelto de los delitos que se le imputaban. El bailaor ha concedido su primera entrevista a Emma García en ‘Fiesta’ para hablar de su experiencia en la cárcel y cómo se encuentra en estos momentos.

Pese a haber sido muy duro, le sacó provecho a su situación. Durante el tiempo que permaneció en prisión, terminó un máster de drogodependencia, un máster en dirección de museos y también confiesa que ha escrito un libro que desea sacar a la gran pantalla.

Rafael Amargo reconoció sentir un deseo de venganza hacia quienes, en su opinión, fueron responsables de su situación. Incluso llegó a mencionar varias teorías de la conspiración para justificar su largo proceso judicial. Según él, lo que provocó todo lo ocurrido fue su negativa a mantener relaciones sexuales con una persona supuestamente influyente.

«Confío en que esto es por algo bueno, por algo espiritual o por algo que me está esperando», ha confesado el bailaor. Visiblemente emocionado, ha dejado claro que «no me merezco esto. No me han dejado venir a hablar ni gratis. Me han cortado mi red social desde el Gobierno de España». «He provocado muchísimas envidias. No me he querido acostar con personas que no me ha dado la gana acostarme, por ahí viene todo», ha añadido.

La petición de Rafael Amargo a los directivos de Mediaset

Rafael Amargo también reconoció no haberse sentido apoyado por su amigo Nacho Cano: «Le adoro, es mi hermano, no me ha apoyado. No pasa nada, yo después le he dado su abrazo y le he ayudado».

El bailaor también confesó no sentirse querido en España, motivo por el cual está viviendo en Buenos Aires: «Allí soy el Rafael Amargo que dejé porque no han visto lo que ha pasado aquí. Aquí no me quieren ni de colaborador, es un desastre». Asimismo, aseguró estar arruinado debido a este proceso judicial: «Con 19 años tenía más que ahora. He tenido que vender todo para comer y no pactar».

Por ello, no dudó en lanzar una sorprendente petición a los altos cargos de Mediaset. En pleno directo de ‘Fiesta’, Rafael Amargo solicitó ser concursante de la próxima edición de ‘Supervivientes’ para, de esta forma, poder recuperarse económicamente.