Nacho Abad denuncia lo que le está sucediendo en ‘En boca de todos’: «Me llama asesino»

‘En boca de todos’ se hacía eco este viernes de la denuncia de dos diputadas, dos senadoras y una eurodiputada del PP que han compartido en sus redes las cartas anónimas que han recibido con insultos y amenazas de muerte. Y aprovechando ese caso, Nacho Abad ha querido denunciar el caso de acoso que está recibiendo él.

«Perra sarnosa», «furcia», son algunos de los calificativos recibidos por las políticas del PP. Entre ellas se encuentra Ana Vázquez, colaboradora habitual de ‘Todo es mentira’. La diputada explicó en el programa de Risto Mejide su caso. «Es verdad que cuando vi la carta esta mañana, cuando llegué al Congreso, por un lado decía ‘no la voy a publicar’ porque parece que te sientes culpable. Eran tantos insultos y amenazas, pero hice una cosa, subirla a las redes y alguna compañera más me dijo que también la había recibido», recalcaba Ana Vázquez.

Después de recordar estas declaraciones y de tratar el asunto, Nacho Abad ha querido aprovechar para contar a todos lo que está sufriendo él en sus propias carnes desde hace un tiempo. Y es que según ha relatado el periodista un hombre le está acosando y amenazando.

Nacho Abad afirma en ‘En boca de todos’ que sufre el acoso de un hombre

Para Nacho Abad el gran problema es la permisividad que hay con este tipo de gente que envía notas anónimas a personajes famosos o a los que lo hacen a través de las redes sociales. «Si modificamos la ley a todos los que insultan, faltan e injurian a través de redes sociales o por mensajes privados y se les puede identificar debería haber una multa mínima de 100.000 euros, tocar el bolsillo y dejarán de insultar», empezaba diciendo.

Y justo después, el presentador de ‘En boca de todos’ y ‘Código 10’ explicaba su caso ante sus compañeros y todos los espectadores. «A mí no me dicen que culito tienes ni vaya boca… A mí me insultan o me amenazan. Y entonces cuando me insultan o me amenazan lo que quiero es que paguen dinero«, recalcaba.

«¿Has denunciado?«, le preguntaba Patricia Cerezo. «Sí, sí. Yo he denunciado hace una semana a un tío que me está acosando y que me está llamando asesino«, sentenciaba Nacho Abad.