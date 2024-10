Miriam Díaz Aroca desmonta el 'montaje' de 'Pekín Express' con lo que no se vio tras su expulsión

'Pekín Express' arrancó su nueva temporada el pasado domingo en Max, con potentes rostros entre su elenco de este año. Una de las siete parejas que inició la aventura lo lograron superar la carrera, en concreto la formada por la actriz Miriam Díaz Aroca y su hija, María Grant. Y en una reciente entrevista, la exconcursante ha decidido destapar "el montaje" del que fueron víctimas durante su breve paso por el reality.

El concurso conducido por Miguel Ángel Muñoz, que en esta ocasión centrará su travesía por Vietnam, Laos y Camboya, ha hecho su debut en el streaming de la mano de Max. Tras haber pasado a lo largo de los años por Antena 3, La Sexta, Cuatro e incluso llegar a negociaciones con TVE, el concurso de viajes se ha reinventado con esta nueva adaptación que lleva como título 'Obejtivo Angkor'.

Miriam Díaz Aroca clama contra 'Pekín Express' por lo visto durante su expulsión

De las siete parejas de famosos que iniciaron la aventura este domingo, 'Pekín Express' ya eligió a las primeras eliminadas. Miriam Díaz Aroca y su hija fueron el eslabón más débil de la primera emisión, y en una entrevista para El Confidencial, la actriz rememoró como fue su expulsión. "Habíamos estado en primeras posiciones y formábamos parte de las parejas más temidas, por nuestros resultados", comenzó explicando sobre su debut en el concurso, que se grabó durante la primavera de este año.

"Dentro de mí sabía que habíamos gastado más tiempo del normal, pero aun así me enfadé conmigo, por haber fallado a mi hija, y me vine muy enfadada por no haber estado a la altura de mi hija. Me hacía responsable de todo", explicó la exconcursante. Fue entonces cuando entró a valorar las condiciones del concurso. "El formato es así, no es ni justo ni injusto", señaló tajante.

Y es que, antes de que Miguel Ángel Muñoz les comunicase que ya debían abandonar la aventura de 'Pekín Express', Miriam tuvo un presentimiento. "Yo vi, justo antes de la eliminación, sobrevolar dos mariposas negras, por lo que tenía claro que nos íbamos aquel día", sentenció la actriz, insistiendo en que el resto de sus compañeros pensaron mucho más sus movimientos.

"Canco, David y Álex eran los más estrategas y pensaban en el tipo de cosas de que si había salido una carta verde ahora tocaría una roja, lo tenían más claro que nosotras. Cuando le pillamos el truquillo a esas cosas, nos echaron, fue una pena", lamentó la exconcursante del formato de Max antes de aclarar cómo el programa confunde a la audiencia a la hora de la edición.

"Esas caras no corresponden con esos momentos"

"Todo el tiempo estás delante de la cámara, y nosotros éramos transparentes, frescas y naturales, sin pensar en ningún momento lo que se iba a ver de nosotras", comenzó recordando Miriam Díaz Aroca antes de destapar la trampa que sufrieron. "Por ejemplo, cuando llegas a la meta nos preguntan cómo creen que hemos quedado. Yo recuerdo decir que terceras, pero Miguel Ángel nos pinchaba con que era un puesto muy bajo para nosotras, entonces decíamos las primeras", continuó explicando la primera eliminada de 'Pekín Express'.

"Eso no se ve, y claro, después se realiza un montaje con nosotras poniendo caras, ¡pero que esas caras no se corresponden con esos momentos!", terminó clamando la actriz a El Confidencial. Gonzalo Miró, Ángel Díaz, Canco Rodríguez, David Pulido, Alba Paúl y Álex Domenech son algunas de las estrellas que continúan la aventura en Max.