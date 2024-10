María Patiño deja en el aire tan solo una pregunta sobre Carmen Borrego y es para tomar nota

El pasado viernes, José María Almoguera se sentaba por primera vez en un plató de televisión y lo hacía frente a su tía Terelu Campos en ‘De Viernes’. Lo que quizás nadie esperaba es lo que iba a pasar con la llamada que hizo Carmen Borrego en pleno directo. Una intervención que está dando mucho que hablar y sobre la que se ha manifestado María Patiño.

Carmen Borrego decidió llamar en directo a ‘De Viernes’ para agradecerle a su hijo que dijera que le iba a dejar ejercer de abuela. «Nunca he hablado del daño que se me ha hecho, pero le agradezco que me tienda la mano como abuela. No le voy a echar en cara que este ahí. Aunque tenga dolor, sigo siendo madre y sigo sin entender muchísimas cosas», aseguró la colaboradora. «No le voy a cerrar a puerta ni a mi hijo ni a mi nieto, pero las cosas hay que hablarlas. Aunque también los demás deben reconocer que esto se ha sacado de madre. Mi madre alucinaría con lo que está pasando esta noche. Mi hijo es el hombre de mi vida, pero no puede serlo a cualquier precio», añadía.

Abro hilo con la llamada en #DeViernes de Carmen Borrego :



CARMEN: Divagando del chute de agua con misterio que llevaba

POTOTITO: Mira a todos lados porque no sabe dónde meterse y buscando la complicidad en su tía

TERELU: No puede aguantar las caras y corta apoteósicamente pic.twitter.com/aPv1J1f2nw — Tatiana D Lorenzo (@TatianaDLorenzo) October 6, 2024

Unas palabras que incluso su propia hermana Terelu Campos reprobó al decir que «mamá no está y se acabó». Por su parte, José María Almoguera se sorprendió del tono de su madre en la llamada. «No me esperaba este tono. Pensaba que se iba a poner contenta cuando hiciera este ofrecimiento. No tiene sentido haber entrado así», recalcó el invitado.

Y es que se está hablando mucho del estado en el que Carmen Borrego entró por teléfono en ‘De Viernes’. Muchos en redes sociales llegaron a preguntarse si la hija de María Teresa Campos no estaba algo perjudicada. Algo sobre lo que se ha querido pronunciar María Patiño en su cuenta de «X».

Así, después de ver un sinfín de comentarios sobre el posible estado de embriaguez de Carmen Borrego en la llamada a ‘De Viernes’, María Patiño no ha dudado en preguntarse que habría pasado si eso se hubiera producido en el ‘Deluxe’. «Si hubiéramos permitido la llamada de Carmen Borrego en tales condiciones… Ni me imagino las críticas que hubiéramos recibido», escribía la presentadora de ‘Ni que fuéramos’ este lunes.