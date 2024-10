‘La Moderna’, avance semanal del 7 al 11 de octubre con una despedida y Paula y Rodrigo descubiertos

La llegada de la familia Pedraza a las galerías ha marcado un antes y un después en ‘La Moderna’. La serie del Madrid de 1930 arrancó la tercera temporada con nuevos personajes cargados de historias apasionantes, secretos, conflictos y engaños que se van desentrañando poco a poco.

Esta semana pasada en ‘La Moderna’ vimos como la subasta organizada por Maruja terminó convirtiéndose en un espantoso acontecimiento. Pepita tuvo un incidente al derramar la copa de una de las mujeres más influyentes de la alta sociedad. Su sobrino militar respondió de una forma muy cruel e intentó humillar a la criada delante de todos los invitados. Sin embargo, Rodrigo salió en su defensa y se mantuvo firme ante el militar. Algo que provocó que después el teniente agrediera a Rodrigo.

Quien no está para alegrías tampoco es Pietro. Tras empezar a sufrir despistes, el pastelero preocupó a Antonia y decidieron ir al médico. Tras hacerse pruebas, Pietro recibió la peor de las noticias: tiene un tumor cerebral y deberá someterse a una operación cuanto antes para extirpar el tumor maligno.

En la casa del matrimonio Ruiz, Miguel tiene una lucha constante con Leonora. Su suegra cree que el cuidado de León sería un desastre sin su presencia y tiene en mente quedarse indefinidamente.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de ‘La Moderna’ en la semana del 7 al 11 de octubre. No te olvides que la ficción diaria se ofrece de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas justo antes que ‘La Promesa‘:

Capítulo 247 de ‘La Moderna’ – Lunes 7 de octubre

Paula tomará la decisión de vender las prendas húmedas de su tienda con un descuento del 50%, una estrategia que resultará ser un éxito comercial. Tal será el impacto, que agotará su inventario y se verá obligada a cerrar temporalmente su pequeño establecimiento para reponer mercancía.

Mientras tanto, Pepita, la madre de Rodrigo, continuará insistiendo a Emiliano para que intervenga en favor de los estudios de su hijo. Algo a lo que el señor Pedraza no podrá negarse si no quiere tener problemas.

En La Moderna, Pietro finalmente optará por someterse a tratamiento, pese a los riesgos inherentes que ello implica. Las compañeras de Antonia le brindarán su apoyo en la medida de lo posible, como Trini, quien también intentará mediar en los conflictos familiares entre su madre y su esposo.

Paralelamente, Agustín implorará a Laurita que acepte el papel, a pesar de la oposición de Inés, mientras Emiliano confesará a don Fermín la verdadera situación de su matrimonio.

Capítulo 248 de ‘La Moderna’ – Martes 8 de octubre

Rodrigo y Paula decidirán emprender un viaje hacia Alcázar de San Juan para adquirir más mercancía para su tienda. Mientras tanto, su hermano Iván insistirá a su padre en su intención de iniciar un negocio, aunque aún desconoce de qué tipo.

La situación en el hogar de los Pedraza estará algo convulsa: Maruja continúa percibiendo su proximidad con César, y Pepita amenazará a Emiliano con marcharse. Para evitar que esto ocurra, finalmente ayudará a Rodrigo con el inicio de sus estudios de medicina.

Laurita también obtendrá un cambio en su vida al aceptar el papel propuesto en la película de Inés. Miguel, por su parte, deseará liberarse de su suegra Leonora y, con la colaboración de Cañete, propondrán a Elías que intente cortejarla.

Por otro lado, Lázara y don Fermín parecerán estar bajo la vigilancia de alguien, y Pietro no encontrará otra solución a su delicado estado de salud más que dictar sus últimas voluntades.

Capítulo 249 de ‘La Moderna’ – Miércoles 9 de octubre

Maruja comienza a tomar conciencia de sus sentimientos hacia César, y no es la única, pues Mercedes, la hermana de César, también estará preocupada porque su hermano no se involucre en asuntos que no le conciernen. Además, Mercedes deberá soportar a Iván intentando impresionarla.

En La Moderna, don Fermín y Pietro coincidirán en que Sagrario puede sustituirle en sus funciones, y su sobrina Laurita se sentirá como una estrella de cine durante su primer día de rodaje.

Por su parte, doña Lázara sorprenderá a Teresa y a Cañete con sendos regalos, al tiempo que sospechará que alguien la está siguiendo. Finalmente, Pietro y Antonia decidirán no informar a Marta sobre el estado de salud de Pietro. Además, Rodrigo comunicará a Paula que ya no desea mantener su relación en secreto.

Capítulo 250 – Jueves 10 de octubre

Paula consolidará a Teresa como clienta de su tienda, mientras su madre, Maruja, continúa su amistad con César y la preparación, junto a doña Lázara, de una gala benéfica en el Madrid Cabaret.

Sin embargo, Lázara estará más preocupada por el anónimo amenazante que ha recibido, y responsabiliza de ello tanto a Teresa como a Cañete. Ambos le asegurarán que no tienen ninguna implicación en el asunto. Por otro lado, don Emiliano regresará de su particular retiro con Elena Cavalieri.

En La Moderna, Pietro se despedirá temporalmente de sus compañeros; Cañete buscará elevar la autoestima de Elías para que logre conquistar a Leonora, una idea que Teresa considerará poco recomendable. El propio Elías confesará a Miguel que no se siente a la altura de una mujer como su suegra. Finalmente, Emiliano descubrirá la verdadera relación entre Paula y Rodrigo.

Capítulo 251 – Viernes 11 de octubre

Emiliano manifiesta de manera clara y contundente a Rodrigo que la relación que mantiene con su hija Paula debe terminar de inmediato. A continuación, se informará a Maruja, y Pepita también estará al tanto de la situación, por lo que Maruja instará a su hijo a cesar su vínculo amoroso con Paula.

No obstante, Paula no estará de acuerdo con esta decisión. Iván, por su parte, intentará aprovecharse de la inestabilidad familiar para obtener un beneficio económico de su padre.

Doña Lázara, a su vez, se verá atormentada por su pasado debido a la presencia de Juana, una antigua compañera que la acusará de haber cometido actos similares a los que ahora se le presuponen con don Fermín.

En un contexto diferente, Antonia regresará tras la operación de Pietro, quien permanecerá en observación. Asimismo, comienzan a surgir los primeros conflictos entre Laurita e Inés durante el rodaje de la película.