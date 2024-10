La frase con la que Xabier Fortes ha impugnado en TVE los abucheos a Sánchez en el desfile del 12-O

Este sábado 12 de octubre se celebra el día de la Hispanidad y como es habitual, RTVE ha retransmitido el acto central de Madrid, presidido por los Reyes junto a la princesa de Asturias. Lo ha hecho a través de un especial informativo que ha conducido Xabier Fortes.

El presentador de ‘La Noche en 24 horas’ se ha encargado de narrar el desfile de la Fiesta Nacional junto a Yolanda Ferrer, jefa del Área de Nacional y experta en Defensa y Alejandro Riego, que cubre la información de la Casa del Rey, acompañados del teniente de navío Héctor Martín.

Así, Xabier Fortes se situaba junto al resto de comentaristas en el set instalado por TVE en la Plaza de Neptuno de Madrid. Al arrancar el especial, el presentador retransmitía cómo estaban siendo los minutos iniciales con todos los presidentes autonómicos y las autoridades esperando la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como de los reyes Felipe VI y Letizia y la princesa de Asturias, Leonor.

A su espera se encontraban tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida así como la ministra de Defensa, Margarita Robles. Todos bajo el paraguas ante la intensa tormenta que estaba cayendo sobre el cielo de Madrid y que ha impedido la salida de los aviones así como el salto de los paracaidistas.

«Ahí llega el presidente del Gobierno, a ver si somos capaces de escuchar algo porque la cámara está un poco distante vamos a ver. Saluda a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la ministra Margarita Robles, al alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida y ahora hace caso a las indicaciones de los responsables de protocolo de la casa del rey para ocupar su sitio», aseguraba Xabier Fortes justo cuando llegaba Pedro Sánchez.

Xabier Fortes: «No hemos escuchado este año demasiada música de viento»

Tras ello, Xabier Fortes no ha dudado en comentar la escasez de abucheos que se habían podido escuchar este año. «No hemos escuchado este año demasiada música de viento, no sé si es que el día no ha acompañado a que haya mucha gente en los alrededores del Paseo, pero algo si intuimos que se ha producido«, recalcaba el presentador de TVE. «Escuchamos ahí algún silbido, el público está ubicado desde el Museo del Prado hacia abajo, aproximadamente a unos 200-250 metros donde están las autoridades», apostillaba Alejandro Riego.

Después, justo al final del desfile volvían a escucharse abucheos hacia Pedro Sánchez y de nuevo Xabier Fortes se refería a ellos. «Algún ataque llega pero nada comparado a lo de otros años, sin duda el tiempo, no hemos escuchado los silbidos habituales. Pero si suena eso, nada que no se habitual en los últimos años», añadía. «Si, algún abucheo hay», apostillaba Yolanda Ferrer. «Ahí continúan los gritos y abucheos al presidente», concluía Alejandro Riego.