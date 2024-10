Lo que ha hecho Xabier Fortes en TVE da que hablar y su despedida a un invitado nunca se había visto

La Unidad Militar Democrática (UMD) cumple 50 años y, por tal motivo, su fundador, Xosé Fortes, ha sido entrevistado en ‘La noche en 24 horas’. Lo que pocos sabrán es que, este coronel retirado es el padre del presentador del espacio de RTVE, Xabier Fortes. Un histórico y emotivo momento que pudieron ver los espectadores del canal de noticias.

«He hecho en mi vida entrevistas complicadas, raras, difíciles… esta se lleva la palma», comenzaba reconociendo el periodista, antes de presentar a su padre quien, a su vez, acudía a presentar su libro, ‘En la piel de los héroes’. Entre risas, le comentaba: «No sé cómo tratarte si de usted o de tú». A lo que su progenitor respondió, cariñosamente: «Mejor de tú».

Acto seguido Xabier Fortes ha recordado los inicios de su padre como cofundador de la UMD. «Imagino que tú cuando entras en la Academia, joven cadete, 18 años, no serías antifranquista o franquista.. ¿Cuando empiezas a darte cuenta de que en el ejército no es todo como te cuentan, que ese ejército no es del que quieres formar parte?», le preguntó.

¿Quién es el padre de Xabier Fortes?

Y es que, tal y como recordaron en el espacio informativo, en 1974, Xosé Fortes, junto a un reducido grupo de oficiales fundaron la UMD con el único fin de democratizar el ejército de Franco y derrocar la dictadura. En 1975, Fortes, siendo capital de infantería, fue encarcelado y expulsado del Ejército por pertenecer a la UMD. Hasta que, en 1987, reingresó con la graduación de coronel.

Además, fue colaborador habitual en la prensa gallega, en los años 80, incluso dirigió el programa radiofónico ‘Historia viva’. Posteriormente, también participó en la serie de televisión ‘OS Viaxeiros da Luz’, en 1991. Entre 1998 y 2005 fue coordinador en Pontevedra de los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo. En el 2007, interpretó a un general franquista en la película ‘Los girasoles ciegos’ de José Luis Cuerda.

Si la entrevista de Xabier Fortes a su padre fue emotiva, mucho más la fue la despedida. «¿Que se dice aquí: ‘Papá, hasta mañana’? ¿O coronel?», preguntó el periodista. Entre risas, Xosé Fortes respondió: «Yo ya tengo muchos años para ejercer de coronel».