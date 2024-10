'La Favorita 1922' desembarca en Telecinco para extender el éxito de 'Velvet' y 'La Promesa'

Mediaset España está volcándose con la ficción para el próximo año 2025. El grupo audiovisual ha presentado en el South International Series Festival -al que asiste El Televisero en Cádiz- algunas de sus grandes apuestas en este género. Después de anunciar la renovación de 'La que se avecina' por dos temporadas más, abrirnos las puertas de 'La Agencia' de Javier Gutiérrez y Marta Hazas; y sumergirnos en la historia de amor imposible de 'Ella, maldita alma', de Maxi Iglesias y Martiño Rivas, hoy ha tocado el turno de 'La Favorita 1922'.

Esta nueva serie cuenta con una gran lista de ingredientes para convertirse en uno de los éxitos de la temporada. Creada por Josep Cister, artífice a su vez del gran éxito de RTVE 'La Promesa', en 'La Favorita 1922' vamos a encontrarnos con una historia apasionante que atrapará a los seguidores más acérrimos de la ficción de época y las historias de amor. En su eje narrativo se entrelazan valores y sentimientos como la lucha por los sueños, el amor, la intriga, la resiliencia y la pasión por la cocina y en la que todo el diseño de producción está encaminado a conseguir que los espectadores se trasladen al Madrid de principios del siglo XX, momento y lugar en el que se desarrolla la trama.

Además, se trata de la primera colaboración entre Mediaset España y Bambú Producciones, que ha producido series de gran éxito como 'Velvet', 'Las chicas del cable', 'Fariña', 'El Caso Asunta', entre muchas otras. De esto último ha querido hablar Ramón Campos, cocreador de la ficción y productor de la serie en Bambú Producciones, en la presentación ante los medios en el citado festival.

"Bambú cumplió 15 años el año pasado y desde el primer año sabíamos que teníamos que hacer algo para Mediaset", se ha mostrado contento el CEO de Bambú Producciones. Además, Ramón Campos ha despejado dudas sobre el compromiso de Mediaset con la ficción: "Nos hemos sentido muy cuidados en Mediaset, nos han cuidado mucho, habíamos escuchado mitos fatales y son mentira".

En este sentido, Ghislain Barrois, CEO de Mediterraneo Group y uno de los responsables de Mediaset España en el proyecto, ha mostrado la alegría del grupo por trabajar con la productora: "Hay más ganas de hacer más producciones entre Mediaset y Bambú, ha sido espectacular. Nos encantaría encontrar otro proyecto y no tener que esperar 15 años". Además, el propio Barrois ha confirmado la intención de Mediaset en colaborar más allá de la ficción seriada: "El deseo de colaborar con Bambú va más allá de las series, estamos buscando también en el campo de las películas".

Y si hay algo que siempre destaca en las ficciones de Bambú Producciones, es el casting, con actores y actrices consolidados y reconocidos, con los que el público empatiza al instante. Es también el caso de 'La Favorita 1922', que cuenta con Verónica Sánchez ('Los Serrano', 'Sky Rojo', 'El Embarcadero'...), Luis Fernández ('Los Protegidos', 'Mar de plástico'...) y Andrea Duro ('Física o química', 'La Catedral del Mar', 'Amar es para siempre'...), entre muchas otras caras conocidas.

"Me da alegría volver a Mediaset, es mi casa porque me abrieron sus puertas con 'Los Serrano'", ha comenzado hablando Verónica Sánchez, antes de entrar en detalles de cómo ha sido rodar este proyecto: "Rodar 8 meses ha sido muy intenso pero hemos hecho mucha piña, he disfrutado con el trabajo". Por su parte, Luis Fernández también se ha mostrado ilusionado con el trabajado realizado: "Ha sido uno de los mejores rodajes que he vivido, especialmente bonito". Andrea Duro ha puesto la guinda a la emoción del elenco: "Somos familia ya".

Una serie que conquistará a los fans de 'Velvet' y 'Las chicas del cable' y con posibilidad de continuar

Mediaset España presenta ‘La Favorita 1922’ en el South International Series Festival

El propio Ramón, como respuesta a una de las preguntas de la prensa asistente, ha querido acotar el target al que se dirige 'La Favorita 1922': "Si te gustó 'Las chicas del cable' y 'Velvet', esta te va a gustar porque aúna a todas las generaciones en la pantalla". Además, Campos ha detallado el vacío que sintió que les provocaban a muchos espectadores, tras el final de la serie de Netflix: "Me pasó una cosa cuando acabamos 'Las chicas del cable' después de 5 temporadas. Sentí que los espectadores se habían quedado huérfanos. No había otra serie igual. En 'La favorita' vamos a poder disfrutar del mismo estilo y tono".

Al hilo de esto, Ghislain Barrois ha desvelado el "test de marketing" que hacen a todas las series del grupo, señalando que "el público que mejor reaccionó eran chicos jóvenes". Sabiendo que el target al que se dirige la serie es potencialmente femenino y adulto, Barrois ha confesado que no daban crédito a los resultados del test mencionado: "No nos lo creíamos, lo hemos hecho de nuevo y los hombres hasta 35 años han sido los que más votaban".

En cuanto a la duración de la serie, Ramón Campos ha dejado claro que "es una serie para continuar". A pesar de ello, desde Mediaset han dejado claro que “todavía no hay planes para llevarla al streaming", al no tener una plataforma asociada.

Sinopsis de 'La Favorita 1922'

Verónica Sánchez protagonista la nueva serie de Mediaset España, 'La Favorita 1922'

La serie transcurre en los años 20, en Madrid, aunque el punto de partida de la historia tiene que ver con Sevilla y la Marquesa Elena de Valmonte (Verónica Sánchez). Ella es una mujer culta y de posición privilegiada, pasa horas en los fogones junto al servicio volcando su energía en su gran pasión, cocinar, mientras se siente atrapada en un matrimonio infeliz con Adolfo, su autoritario marido que la menosprecia a la menor ocasión, y anhela llevar otra vida. Una noche, tras ofrecer una de sus famosas cenas en su palacete, Elena y Cecilia (Raquel Querol), su fiel doncella, se ven envueltas en un desafortunado incidente que cambiará sus vidas para siempre.

Convertidas en fugitivas, llegan a Madrid y se refugian en el local de un restaurante cerrado hace años. Tras recorrer sus fogones, Elena se plantea reabrirlo y convertirlo en uno de los mejores de la ciudad. En su empeño por lograr su sueño empresarial, contacta con Julio (Luis Fernández), el apuesto propietario del establecimiento, que le alquila el restaurante sin informarla de la letra pequeña. Decididas, Elena y Cecilia emprenden la búsqueda del equipo entre las mejores cocineras y criadas del país, escogiendo a Ana Ferrer (Andrea Duro) como jefa de sala; Lourdes Mendieta (Maribel Salas) como cocinera; y Rosa (Elena Maroto) como repostera. Por su parte, Julio incluye en el equipo como camarero a Roberto (Joel Sánchez).

Ilusionadas con la nueva oportunidad que les brinda la vida, las cinco mujeres reabren el restaurante con el nombre de ‘La Favorita Bistró’, donde entre guisos y recetas darán lo mejor de sí mismas, compartirán secretos, conocerán el amor y descubrirán que hace falta mucho más que talento y ganas para mantener el restaurante a flote. Porque quizás los problemas no han acabado, sino que no han hecho más que empezar.