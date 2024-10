Jorge Javier Vázquez, claro y rotundo ante las audiencias de ‘El Diario de Jorge’: «Se acabó»

Desde el estreno en julio, Jorge Javier Vázquez no ha ocultado su preocupación por las audiencias de ‘El Diario de Jorge’, su programa de testimonios de las tardes de Telecinco, a través de su blog en la revista Lecturas. Lo cierto es que al formato sustituto de ‘Así es la vida’ le está costando mucho engrasar la maquinaria y arrancar, pero la perseverancia parece dar sus primeros frutos. En las últimas emisiones se observan algunos brotes verdes.

La del 30 de septiembre al 4 de octubre fue la mejor semana histórica para el talk show y, este mismo martes, obtuvo su segundo mejor dato con un 8,6% y 759.000 telespectadores de media. Muy lejos aún de su inmediato competidor, la serie ‘Sueños de Libertad’, que se mueve en cuotas entre el 12% y el 14%, pero imponiéndose a ‘Y ahora Sonsoles’ en el tramo en el que compiten, es decir, de 17:00 a 17:30 horas.

Por eso, Jorge Javier Vázquez habla de «esperanza» en su nuevo artículo semanal. No obstante, el comunicador catalán confiesa que ha tomado una drástica determinación respecto a las audiencias de ‘El Diario de Jorge’ que, según dice, debería haber adoptado mucho antes y que le está ayudando mucho psicológicamente para afrontarlas.

«Desde hace un par de semanas he puesto en marcha una rutina que me está dando la vida: desconecto el móvil cuando me voy a dormir. Cerrado. Como si estuviera muerto. Desde que estrené ‘El diario de Jorge’ esperaba las audiencias con ansiedad. Incluso con miedo. Salen a las ocho y, si no me las mandaban inmediatamente, me echaba a temblar. Hasta que dije: ‘Se acabó'», explica Jorge Javier.

«Parece una idiotez pero desde entonces vivo mucho más tranquilo. Mirar el dato más tarde le resta peso, trascendencia. Lo tendría que haber hecho desde el estreno, pero no fui capaz. Me lo apunto para otra vez», prosigue el presentador, dejando claro que no es una prioridad para él mirar los resultados del programa del día anterior, sino un trámite más.

«Ahora miro la audiencia como quien mira los números de la bonoloto. Con esperanza. También es verdad que tenemos motivos», señala Jorge Javier Vázquez en referencia a ese repunte que está experimentando ‘El Diario’ en los últimos días. «Me gusta ‘El diario de Jorge’ porque los resultados exigen constancia y paciencia, cualidades de las que siempre he ido escaso», sentencia, agradeciendo de alguna forma esa paciencia y confianza que está depositando Mediaset en este proyecto.