Jorge Javier paraliza la emisión de ‘El Diario de Jorge’ por un desmayo y llama al equipo médico de urgencia

Hace unas semanas, Jorge Javier Vázquez se llevaba un gran susto en ‘El diario de Jorge’ cuando una de sus invitadas se desmayaba en directo al reencontrarse años después con uno de sus hermanos. Pues este miércoles, el presentador paralizaba el programa por un nuevo mareo, esta vez de alguien del público.

Así, Jorge Javier Vázquez se encontraba hablando con Edu y Tania, dos amigos que llevaban tiempo sin hablarse después de que ella le dejara de hablar y no le apoyara cuando él rompió con su pareja. Por ello, Edu decidía visitar el programa de Telecinco para arreglar las cosas con su mejor amiga.

Cuando Tania y Edu trataban de hablar de sus problemas y lo que sucedió entre ellos en ‘El diario de Jorge’ cuando algo ocurría en el plató que paralizaba el testimonio de los invitados. «Ay, ay», se oía gritar a Jorge Javier Vázquez mientras se veía las caras de preocupación de sus invitados. «Ay, dios mío, ¿está bien?«, comentaba Tania.

«Baja el servicio médico»: Un desmayo detiene el directo de ‘El Diario de Jorge’

«Por favor, que se ha caído un… Perdón, un momento, que hemos tenido un contratiempo en el plató. Perdón, un momento, baja el servicio médico, a ver está todo controlado», trataba de decir Jorge Javier Vázquez para que la audiencia en sus casas supiera lo ocurrido.

Tras ello, el conductor de ‘El Diario de Jorge’ aclaraba que estaba todo controlado. «Está bien, está todo bien. Ya perdón. Perdón ehhh, perdonad«, tranquilizaba Jorge Javier Vázquez a sus invitados que se quedaban con cara de poker, antes de solicitarle a Tania que le mirara a él y que retomaran la emisión del programa de Telecinco al estar en riguroso directo. «Tania está todo bien», aseveraba.