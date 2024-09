Una invitada de ‘El Diario de Jorge’ se desmaya en directo y obliga a actuar al equipo médico

Las cosas del directo son lo que tienen y más en un programa de reencuentros o sorpresas como ‘El diario de Jorge‘. Así, este lunes, Jorge Javier Vázquez y el equipo de su programa se llevaban un gran susto con el desmayo en pleno directo de una de sus invitadas.

Jorge Javier Vázquez anunciaba desde el principio del programa que este lunes se enfrentaban al caso más complejo de todos los que han tenido hasta la fecha en ‘El diario de Jorge’. Y es que el espacio producido por Boomerang TV contaba este lunes con cuatro hermanos que llevaban muchos años sin verse.

Así, Tomy recibía la sorpresa de que sus tres hermanas Wendy, Angy y Lisi se encontraban en ‘El diario de Jorge’ después de llevar años sin verse. De hecho, según explicaba él, su hermana mayor Lisi no quería saber nada de él pero él no sabía realmente por qué.

Los hermanos estaban enfrentados desde hace 30 años pero Wendy y Angy, dos de las hermanas querían poner fin a esta guerra familiar. Y para ello, no han dudado en recurrir a ‘El diario de Jorge’. Las hermanas explicaban que su madre solo cuidó de Lisi porque era su hija favorita y luego a los tres pequeños los trató mal.

Según explicaban Wendy y Angy su madre se dedicó a hablar mal de su hijo Tomy y eso fue lo que les separó. «¿A qué habéis venido a ‘El diario de Jorge’?», les preguntaba Jorge Javier Vázquez. «Yo he venido a hacer las paces con Lisi, tengo esperanzas», reconocía Wendy. «¿Pero tú la ves por Gibraltar y no os saludáis?», le cuestionaba Jorge. «Yo no», respondía ella.

Una invitada se desmaya en pleno directo en ‘El diario de Jorge’

Después, era Lisi la que entraba al plató para hablar con Jorge Javier Vázquez de su historia y la guerra familiar que existe entre ella y sus hermanos. «La relación se partió por una tontería, pero todo se puede arreglar porque la vida son dos días. Yo me arrepentí», aseguraba la invitada. Tras dejar claro que estaba dispuesta a reencontrarse con sus hermanos, Lisi se veía las caras con Wendy y Angy

Finalmente, Tomy entraba al plató para reencontrarse con sus tres hermanas mayores y al abrazarse con Lisi, esta sufría un desmayo cayéndose al sofá de ‘El diario de Jorge’. «Ay, ay, perdón. ¡Lisi! ¡Lisi! Ay que de la emoción se ha desmayado», gritaba Jorge Javier Vázquez. Y al unísono eran sus hermanas las que no paraban de gritar «Lisi». «Perdón, no no, perdonen un momento», insistía Jorge Javier. «¿Lisi estás bien?», preguntaba Angy.

Tras ello, Jorge Javier Vázquez pedía al equipo de ‘El diario de Jorge’ que no grabaran a los hermanos. «Está bien ya, está bebiendo agua. ¿Lisi está todo bien?«, preguntaba desde lejos. «Respira, respira, Está mejor», aseguraba una de las hermanas. «Qué susto nos hemos llevado uff. Ya está respirando bien del todo», reconocía el presentador.

Y como llegaba el final del programa, Jorge Javier conectaba con Ana Rosa para darle el testigo a ‘TardeAR’ y el presentador le explicaba a su compañera que había tenido que acudir hasta la enfermera de Telecinco para controlar que todo estuviera bien. «Ana Rosa ha tenido que venir hasta la enfermera, no te digo más», le explicaba Jorge Javier, «Bueno aquí hay un servicio médico estupendo, que te den a ti un poquito de agua que te has quedado blanco«, le decía Ana Rosa a su compañero.