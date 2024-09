Una invitada de ‘El Diario’ se planta ante Jorge Javier Vázquez: «No me gusta que me fuercen»

Las sorpresas de ‘El Diario de Jorge’ no son siempre de buen gusto para sus protagonistas, y a menudo Jorge Javier Vázquez sufre las consecuencias. Este jueves el espacio de Telecinco recibía a Mariem, una madre que no atraviesa un buen momento en la relación con su hija. Sin embargo, cuando la invitada se percató de los planes del programa, terminó revolviéndose contra el presentador, negándose a continuar la emisión.

El distanciamiento entre Mariem y su hija se ha ido agradando a medida que esta ha ido avanzando en la relación con su novio, a quien la protagonista de este jueves en ‘El Diario’ no ve con buenos ojos. Así lo explicó la invitada en los momentos previos a la entrada de su hija en el programa, convencida de que su invitación al espacio de Telecinco tenía como fin acercar posturas.

Sin embargo, todo cambió cuando Jorge Javier Vázquez desveló a su invitada que quién esperaba para entrar en plató era David, el novio de su hija. Mariem, que pensaba en todo momento que acudir al programa había sido idea de la joven, descubrió junto a Nouhaila que era la tercera en discordia quién había trazado todo el plan.

Mariem se planta ante la encerrona de Jorge Javier Vázquez en ‘El Diario’

Jorge Javier Vázquez en ‘El Diario de Jorge’

«Su madre cree que no me gusta trabajar, que no me busco la vida, que estoy con ella por una herencia que tiene, y no es así. Yo solo quiero que su madre me conozca, que vea que soy un buen chico, que tengo buenas intenciones, que estoy labrándome un futuro en el que quiero que esté su hija», explicó el joven en ‘El Diario’, con la madre y la hija pendientes fuera del plató.

Pero Mariem no estaba dispuesta a escuchar al novio de Nouhaila, y dejó muy claro a Jorge Javier Vázquez que no pensaba participar. «No tengo curiosidad. A mí el niño no me ha hecho nada, un chiquillo más. No quiero hablar con él, porque ya me ha forzado ella cuando estaba ingresada a hablar con él por teléfono y a mí no me gusta que me fuercen, yo quiero hacer las cosas porque me salen, porque quiero hacerlas, no porque me fuercen«, explicó la invitada cerrándose en banda a las buenas intenciones del joven.

«Que haga el esfuerzo, por lo menos, por mí. Ya que lo ha hecho mi padre, que lo haga ella también», sugería su hija al ver la determinación con la que Mariem quería abandonar el plató de Telecinco. «Es la misma contestación de siempre. Mi opinión, de conocerlo o no, ni fu ni fa porque ellos están viviendo su vida. No sé qué pinto ahí. Ella ha querido estar con ese chiquillo, que esté, yo no pongo mayor problema», contestó enfadada la madre.

«Nadie me puede forzar»

«Ella conoce de sobra que a mí nadie me puede forzar, ni personalmente ni por la televisión. Si yo quiero conocerlo, le llamo y ya está, pero ahora no quiero. Yo respeto que quieran estar juntos, pero no quiero conocerlo», insistió Mariem, repitiéndole a Jorge Javier Vázquez su negativa a pasar al plató principal con David y su hija para acercar posturas.

Fue entonces cuando el joven se pronunció ante la mala actitud de su suegra. «Yo no venía a obligarla, solo quería buscar una forma de que viera que mis sentimientos son reales, que no busco el mal para nadie, que soy una persona adulta, no un niño. Mi futuro está pensado con esa chica, por eso quería acercar posturas con su madre», señaló David, dejando claras sus intenciones.

«Yo no sé por qué le importa tanto mi opinión», insistió Mariem, ante lo que el presentador de ‘El Diario’ terminó estallando. «Porque eres su madre y te quiere. Y porque el chico quiere llevarse bien con la familia de su novia», espetó Jorge Javier Vázquez ante la brusquedad de su invitada. Consciente de su mal carácter, tanto el joven como Nouhaila se resignaban finalmente y el espacio de Telecinco se quedaba sin reencuentro.