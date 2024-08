‘El Diario de Jorge’ maniobra con esta sorpresiva táctica para alzar su audiencia en Telecinco

Desde que se presentó ‘El diario de Jorge’, Jorge Javier Vázquez y los directivos de Boomerang TV y Mediaset dejaron claro que el talk-show con el que se recuperaba el espíritu de ‘El diario de Patricia’ contaría con testimonios de anónimos dejando a un lado los famosos.

Pero tras casi un mes en la parrilla de Telecinco, ‘El diario de Jorge‘ ha sorprendido este martes al contar con un famoso entre sus invitados. Y es que Ignacio de Borbón, quien fuera concursante de ‘Supervivientes 2022’, se colaba en el espacio de Jorge Javier Vázquez.

Así, parece que en la cadena y la productora han decidido abrir la veda y empezar a contar con rostros famosos entre sus invitados. Una nueva táctica para seguir reforzando los contenidos de ‘El diario de Jorge’. Otro de los giros ha sido darle continuidad a algunas de sus historias grabando lo que sucede en el backstage aprovechando el conflicto entre algunos de sus invitados.

Con ello, poco a poco, ‘El diario de Jorge’ va asentándose en las sobremesas de Telecinco. Y aunque el espacio de Jorge Javier Vázquez sigue muy por debajo de los datos de ‘Así es la vida’ ha roto su tendencia descendente y este lunes anotaba el segundo mejor dato en share desde el estreno con un 8,5% y 697.000 espectadores.

La encerrona de ‘El diario de Jorge’ a Nacho de Borbón

Ignacio de Borbón, que fue concursante de ‘Supervivientes 2022’ y regresaba este año a Telecinco como colaborador de ‘La vida sin filtros’ acudía este martes a ‘El diario de Jorge’ para acompañar a su novia Nàyades, que le iba a dar una sorpresa a su padre.

En concreto, Nàyades visitaba ‘El diario de Jorge’ para agradecerle a su padre todo el apoyo que le había dado en sus años más difíciles. La joven de 20 años explicaba que sufrió bullying cuando era pequeña. Primero se reían de ella por «ser gordita» y después fue por todo lo contrario al recibir insultos y acoso por «ser guapa». «Parece que cuando sobresales en algo, van a por ti. Me han hecho feos y vacíos hasta que llegó una mano amiga», explicaba la invitada a Jorge Javier Vázquez.

Después, el presentador de ‘El diario de Jorge’ le preguntaba a Nàyades cómo conoció a Ignacio de Borbón, que se encontraba fuera del plató viendo la entrevista de su chica después de que ella contara que su novio era alguien muy conocido. La extremeña relataba que se conocieron de fiesta y los dos sintieron una conexión instantánea.

Era después cuando la invitada explicaba a Jorge Javier Vázquez que su padre Miguel no conocía a su novio aún. Algo que llevaba a que el presentador provocara una encerrona para que Ignacio de Borbón conociera a su suegro delante de toda España. «Todavía no se conocen, pero en la vida me hubiera imaginado que mi chico iba a conocer a mi padre de esta forma, delante de toda España«, aseveraba Nàyades.

«Desde que le vi en ‘Supervivientes’ me ha parecido muy educado. Claro que me gustaría conocerlo en directo», reconocía por su parte Miguel. «Es entonces la primera vez que lo ve y que lo va a conocer, aquí en ‘El diario de Jorge’?», cuestionaba Jorge Javier. «Yo estoy encantada pero el que tiene que decidirlo es él. Hay que pedirle permiso«, le contestaba Nàyades.

Y era entonces cuando Jorge Javier no dudaba en levantarse e ir a buscar a Nacho de Borbón. «¿Qué te parece el muchacho?», le preguntaba el catalán al padre de su invitada. «Los ojos lo dicen todo. Y de escuálido ha pasado a un tiarrón«, contestaba Miguel. «Bueno, él también es un hombre muy guapo», le espetaba Nacho de Borbón.