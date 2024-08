Una invitada de ‘El Diario’ clama un mensaje homófobo y Jorge Javier no sabe cómo reaccionar

Si hace unos días era ‘TardeAR’ donde se colaba un comentario homófobo y nadie lo frenaba, este lunes ha sido una invitada de ‘El diario de Jorge’ la que lanzaba otro mensaje que rezumaba homofobia por todas partes y que Jorge Javier Vázquez apenas frenaba.

Este lunes, ‘El diario de Jorge’ el tema sobre el que versaban todos los testimonios era «los chicos sí lloran». El primer testimonio era de Víctor, un chico que se quedó a solas con su hijo después de que la madre los abandonara y que visitaba el programa para sorprender a su madre y darle las gracias por su ayuda.

El segundo protagonista de ‘El diario de Jorge’ de este lunes es Josep, un culturista que acudía al espacio de Jorge Javier Vázquez para confesarles algo a Amparo y Cristina, su madre y su novia. Josep y Cristina tienen un pacto y es que se enseñan continuamente los teléfonos porque como él sube fotos sin camiseta habla con chicas, eso genera celos en su chica y están continuamente fiscalizándose lo que hacen.

Tras ello, Josep le contaba a su madre que él y Cristina están buscando ser padres. La noticia de que iba a ser abuela ponía muy feliz a Amparo. La mujer no dudaba en decirle a su hijo y a su novia que no tienen que ser celosos y que no tienen que revisarse los teléfonos.

Era justo en su despedida cuando Amparo le decía a Jorge Javier Vázquez que quería decirle una cosa. «Tengo un niño de 22 años y quiero a ver si le buscas parejita aquí», le pedía la invitada al presentador de ‘El diario de Jorge’. «¿Hetero o gay?», le preguntaba el catalán. «No, normal», le contestaba Amparo.

«O sea gay», le replicaba Jorge Javier Vázquez. «No, gay no, normal», volvía a decirle Amparo. «Pero gay», insistía el presentador. «No, que no sea gay», corregía ya cabreada Amparo. «Que sea normal», volvía a decir Amparo. «¿Pero normal qué es?», preguntaba Jorge Javier. «Que no sea gay», contestaba ella.

«A ti te tengo que dar muchas clases de normal o no normal. ¿Qué es normal en esta vida Amparo? Si ahora ya todo el mundo es más maricón que nadie, búscale un novio a tu hijo hombre», concluía el presentador de ‘El diario de Jorge’.