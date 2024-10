Isa Pantoja traspasa líneas rojas con María del Monte y filtra su conversación privada

Después de que María del Monte sorprendiera a todos al pronunciarse por primera vez sobre Isa Pantoja después de su desgarrador testimonio en 'De Viernes' y de que le mostrara todo su apoyo en público; este lunes ha sido Isa Pantoja la que se ha pronunciado de su madrina en 'Vamos a ver'.

Tras hablar con la prensa en la calle, María del Monte declaró mucho más con Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles'. "Cuando una persona a la que tu quieres, sufre de esa manera te cala hondo. Yo nunca he dicho nada, pero si he dicho y reitero que si lo que mi ahijada ha contado es verdad, me parece lo más fuerte que yo he oído en mi vida y he oído cosas ehhh", aseguró la cantante.

Eso sí, pese a que había roto su silencio de más de 23 años, María del Monte no dudó en poner líneas rojas a Sonsoles Ónega cuando la presentadora le preguntó si había hablado con Isa Pantoja después de haberla mostrado su apoyo en público. "Es que yo eso si que voy a seguir sin hablar Sonso, si he hablado, si he cogido un teléfono o no, si hemos hablado o no, es algo que quiero que forme parte de mi vida y la mejor guardiana que debe tener mi vida soy yo misma, no voy a entrar en nada de si he hablado, he dicho o no", sentenciaba la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'.

Pues bien, después de que María del Monte no quisiera que se hable de si ella habla o no con Isa Pantoja, este lunes ha sido la propia Isa la que ha revelado en 'Vamos a ver' que ha hablado con su madrina. "He hablado con ella después de mi entrevista, pero es verdad que nosotras ya teníamos contacto de antes. Siendo adulta quise saber de ella y saber algunas cosa y después de mi entrevista he sentido su amor y su apoyo", confesaba la colaboradora de 'Vamos a ver'.

No obstante, Isa Pantoja sí que ha querido ser cauta en el espacio que presenta Joaquín Prat y pese a reconocer que había hablado con María del Monte ha dejado claro que no iba a revelar lo que habían comentado en esa conversación. "En privado me ha dicho cosas muy bonitas y me ha demostrado mucho cariño. Si no hemos podido disfrutar de este tiempo juntas antes por las circunstancias, ahora vamos a estar para poder darnos mucho cariño", añadía.

El claro mensaje de Isa Pantoja a María del Monte tras su conversación

Tras ello, Isa Pantoja no ha dudado en decir que ella se acuerda perfectamente de todo lo que pasó cuando María del Monte estuvo en su vida y por qué desapareció. Y aunque ahora han retomado el contacto, la hija de Isabel Pantoja no quiere forzar las cosas. "Yo tengo buenos recuerdos, la quiero pero no hemos estado juntas durante mucho tiempo y no quiero forzar las cosas. No quiero que se piense que esto lo hago para molestar a mi madre porque jamás haría algo así", sentenciaba.

"No quiero sentirme culpable de estas conversaciones y creo que ha sucedido porque tenía que suceder. No quiero que se piense que lo hago por hacerle daño a mi madre porque nunca haría algo así", concluía Isa Pantoja en 'Vamos a ver'. Ahora queda por ver si María del Monte vuelve a pronunciarse al respecto y si se molesta por el hecho de que su ahijada haya dicho en público que han hablado.