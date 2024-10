Horóscopo semanal, del 14 al 20 de octubre: Predicción para todos los signos zodiacales

Tras despedirnos del fin de semana damos la bienvenida a la tercera semana del mes de octubre de 2024. ¿Qué van a deparar los astros a todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción completa del horóscopo?

Vamos camino de la Luna Llena, que tiene lugar el día 17 en el signo de Aries. Su energía nos impulsa a tomar el control de nuestra vida con valentía y a perseguir nuestros objetivos. Ese mismo día, Venus ingresa en Sagitario y nos atraerá mucho la libertad en el amor, con relaciones libres de compromisos, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Entérate aquí de los pronósticos del horóscopo durante los próximos 7 días en todos los signos zodiacales, desde el lunes 14 de octubre hasta el domingo 20 de octubre de 2024:

Horóscopo semanal Acuario

La Luna Llena favorece la comunicación y te invita a abrirte a los demás y a expresar lo que sientes. Hablar de lo que te preocupa es el camino para encontrar soluciones y sentirte mejor. Libérate un poco de las muchas responsabilidades que tienes para poder disfrutar más de la vida. Es el momento de delegar y de dejar de sentirte imprescindible. El 12 es tu día mágico.

Horóscopo semanal Escorpio

La suerte no te soltará de la mano esta semana, y la Luna Llena te va a traer muchos éxitos que te estás mereciendo. Los cambios te favorecen. Si tienes la oportunidad de dar un giro a tu vida, hazlo pensando que es una buena opción porque al final todo acabará encajando. Vas a demostrar de todo lo que eres capaz cuando tu voluntad se pone en marcha.

Horóscopo semanal Aries

La Luna Llena en tu signo, el día 17, te brinda seguridad, y es una poderosa energía, perfecta para los nuevos comienzos y para las nuevas ilusiones. Es como si el destino te diera una oportunidad para rectificar, si crees que te has equivocado, y comenzar una nueva andadura. Los buenos aspectos de Venus te brindan un momento fabuloso para disfrutar del amor y de los placeres de la vida.

Horóscopo semanal Géminis

Estás acostumbrado a destacar por tu inteligencia y creatividad, pero evita caer en una actitud narcisista y muéstrate comprensivo con los que tienes cerca si quieres tranquilidad en tu vida. Esta Luna Llena puede traerte nuevas amistades con las que disfrutarás mucho. Tus emociones van a estar a flor de piel, y vivirás momentos intensos y muy plenos.

Horóscopo semanal Tauro

La Luna Llena te anima a reflexionar para poner en orden tu vida y apostar por algo importante para ti. Evita dudas e indecisiones o perderás tu oportunidad. Cuanto menos te importe el qué dirán, más decidido e insistente estarás para que no se te escape lo que quieres. Con la Luna en tu signo, el día 18, es el momento de romper con ataduras materiales y afectivas que te agobian.

Horóscopo semanal Virgo

Puedes sentirte decepcionado con alguien en quien confiabas, pero no te dejes llevar por el desánimo y aprovecha la renovadora energía lunar para olvidar las traiciones y seguir adelante con tu vida. Te conviene aceptar los acontecimientos sin resistencia, ya que todo sucederá para tu bien, aunque te disguste. Vienen oportunidades de ganar dinero; aprovéchalas.

Horóscopo semanal Cáncer

Esta Luna Llena no puede ser más positiva contigo, y te ofrece días muy estimulantes y llenos de maravillosas sorpresas. Las cosas te irán muy bien, y vivirás una luna de miel con la vida, pero no te relajes, que ahora es el momento de conservar lo ganado. Tu intuición te resultará muy útil para saber si algo te conviene o no. Fíate de ella para acertar.

Horóscopo semanal Piscis

Quizá tengas que enfrentarte a situaciones que no sabes cómo manejar, pero con la Luna Creciente en tu signo, los días 13 y 14, tu intuición va a estar muy potenciada y te va a guiar para que aciertes. La preocupación por los temas ecónomicos se va a ver muy aliviada con esta Luna Llena, que te trae soluciones y hasta un dinero inesperado. Confía.

Horóscopo semanal Libra

La Luna Llena del día 17 enfrente de tu signo te transmite una energía muy armoniosa que aleja de tu vida cualquier tensión. Es un buen momento para las reconciliaciones y acuerdos. Solo tienes que relajarte y permitir que los acontecimientos sigan su curso natural. Pide ayuda si la necesitas porque vas a tener cerca a mucha gente dispuesta a ayudarte.

Horóscopo semanal Leo

Nadie va a poder contigo, lo van a intentar y habrá momentos en los que querrás saltar, pero vas a mantener la calma y actuarás en el momento oportuno, y así triunfarás. Esta Luna Llena, que favorece el trabajo y los viajes, te puede traer una propuesta muy atractiva. En el amor, cuidado con dejarte llevar por sospechas infundadas y sacar conclusiones erróneas.

Horóscopo semanal Sagitario

Esta Luna Llena favorece el amor y las relaciones en general. Además, el día 17 Venus ingresa en tu signo, y tu poder de seducción será muy intenso y no dejarás indiferente a nadie. Tendrás muchas ilusiones y puedes vivir experiencias nuevas que hagan tu vida más emocionante. Es el momento de superarte y poner tu gran energía al servicio de tus sueños porque están más cerca de lo que piensas.

Horóscopo semanal Capricornio

Tú nunca te rindes, trabajas con ahínco, aunque no veas los frutos inmediatos de tu labor, pero por fin lo que tanto deseas está a punto de llegar, y vas a sentir que recuperas el control de tu vida. Ábrete a lo nuevo porque vienen oportunidades de progreso y mejora en todos los ámbitos de tu vida. La Luna Llena te trae la solución a un asunto familiar.