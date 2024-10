El sorprendente nuevo proyecto de Marieta tras 'Supervivientes' y 'La Isla de las Tentaciones'

A Marieta la vida le sonríe. A su relación con Suso Álvarez, con el que incluso se plantea pasar por el altar, se suma un nuevo proyecto empresarial lejos de la televisión con el que está muy ilusionada y que ella misma ha compartido a través de su canal de Mtmad.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha montado un negocio familiar, "de pura raza", como le ha definido. En él vende todo tipo de productos, como jamones, vinos, ropa y joyería. Muy ilusionada, Marieta ha hablado de este nuevo proyecto con el que se lanza al mundo de los negocios.

Antes de viajar a Honduras para participar en 'Supervivientes 2024', la influencer puso en marcha un negocio junto a su familia, pero no ha sido hasta ahora que se ha puesto bajo los mandos del proyecto. "Yo soy la jefa y la que paga", explica la novia de Suso. Por tal motivo, ella ha sido la que ha tenido que tomar decisiones sobre la empresa, desde los precios hasta la calidad de sus productos.

Marieta ha desvelado también la amplia oferta de productos que va a tener su negocio, todos ellos "muy de raza". La joven no ha escatimado en gastos, y ha elegido elaborar costosas prendas de ropa "hechas a mano" y "diseñadas al gusto". Además, ha elegido joyería de gran calidad, elaborada en Córdoba, ya que, según reconoce, "quería producto español".

Marieta venderá todo tipo de productos españoles

Marieta habla de su nuevo negocio familiar.

Sin embargo, su negocio no está únicamente restringido al mundo de la moda. Marieta ha decidido que en su empresa también se venderá algo muy típico de nuestro país, jamones y vinos: "No hay nada más español". La influencer está muy orgullosa con ese proyecto que engloba todo lo que más le gusta y en el que ha invertido mucho tiempo y dinero.

Sobre el dinero que ha puesto para levantar el negocio, la exsuperviviente revela que no tiene ningún socio: "No he financiado nada, lo estoy poniendo todo a tocateja". Por lo tanto, ella es la única dueña de la marca. La joven ha dado a conocer todos los productos de su negocio a sus familiares y amigos durante la celebración de su cumpleaños.