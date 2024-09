La preocupación de Marieta por la secuela que arrastra desde que salió de ‘Supervivientes 2024’

A pesar de que ‘Supervivientes 2024’ celebró su final hace casi tres meses, los concursantes siguen experimentando problemas para adaptarse a su vida normal. La última en desvelar las secuelas que continúa sufriendo tras su paso por los Cayos Cochinos ha sido Marieta. Completamente desesperada, la antigua concursante ha pedido ayuda a sus seguidores de Instagram para enfrentar un problema que le mantiene en constante alerta.

Tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’ a principios de año, la joven se convirtió en la sustituta de Carmen Borrego en Honduras. Y una vez en la isla, logró ganarse el cariño del público hasta colarse en la gran final. Pero tras regresar a casa con un tercer puesto, la concursante aún tenía por descubrir las duras secuelas a las que se iba a enfrentar.

«No sabéis lo rayada que estoy con el tema de la caída del pelo. ¡Se me cae una barbaridad!», comenzó señalando Marieta en su perfil de Instagram. Cabe destacar que la influencer comenzó la aventura en los Cayos Cochinos con una larga melena de la que se despojó a cambio de poder ver a su madre a mitad del concurso. «Me dijeron que después de ‘Supervivientes’ era normal pero me da una penita. ¿Me recomendáis algo?», escribió la televisiva completamente desesperada en sus stories.

Marieta pide ayuda a sus seguidores: «No sabéis lo rayada que estoy…»

Y sus más de 500.000 seguidores en la plataforma han actuado rápido ofreciéndole numerosas soluciones. Muchos han sugerido que su cuerpo aún se está adaptando a su rutina normal, por lo que tiene que mantener su cabello hidratado hasta que sus hormonas terminen por ajustarse. Sin embargo, su salud capilar no es lo único que preocupa a la ex de Alex Girona.

Anteriormente, Marieta ya se pronunció sobre lo difícil que le estaba resultando retomar su relación normal con la comida después de una experiencia tan extrema de racionamiento como la que se vive en ‘Supervivientes’. «Tenemos que seguir una dieta durante dos semanas porque tenemos el estómago como un niño de 8 meses», explicó en su día la de Elche.

«Yo he salido con ansiedad por la comida, cuando antes me tomaba un jarabe para comer. Ahora, no aguanto más de dos horas sin comer, como sin hambre, deprisa, con ansiedad y por ansiedad», aseguró la exnovia de Alex Girona tras su salida del reality en junio. Aún así, la antigua superviviente no tardó en buscar remedio a su problema poniéndose en manos de profesionales.

«El efecto rebote, la inflamación de la barriga y llevo tres meses sin la regla porque se me ha ido en ‘Supervivientes’, así que tengo a mi cuerpo súper raro y voy a empezar con un nutricionista y con un entrenador para controlarlo. Aunque no pienso esconder mi barriga», terminó explicando Marieta, que lleva trabajando desde su salida del concurso en superar estos inconvenientes, a los que ahora se suma su preocupante pérdida capilar.