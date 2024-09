Una exconcursante de ‘Supervivientes’ es denunciada por la Guardia Civil tras una grave infracción

La Guardia Civil ha tomado medidas legales contra una de las concursantes más famosas, y queridas, de ‘Supervivientes All Stars’. Se trata de Lola Mencía, quien ha recibido una oleada de críticas en redes sociales por cometer una grave infracción en un área protegida en la provincia de Huesca.

La influencer compartió hace unos días en Instagram un vídeo de una excursión realizada en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Se trata de un espacio protegido en el que se deben cumplir varias normas. Pero en el vídeo de la exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’, se la puede ver cómo comete una infracción que la Guardia Civil ya se ha encargado de denunciar.

«La Guardia Civil denuncia a dos personas por hechos cometidos en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que habían sido publicados en las redes sociales», publicó el perfil oficial en X de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza.

La grave infracción que cometió tanto Lola como su novio fue estar por esa zona con sus dos perros suelto, sin atar. Algo que está terminantemente prohibido. «Les acompañaban dos perros que iban sueltos, tanto dentro del agua, como en el paraje ‘circo de Soaso'», explicaban las autoridades en la citada red social.

🚨La Guardia Civil denuncia a dos personas por hechos cometidos en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que habían sido publicados en https://t.co/ZcBJwLs0tC.



La exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ da la cara en ‘Socialité’

Este domingo, 1 de septiembre, ‘Socialité’ ha emitido unas declaraciones de la exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’, quien no ha dudado en defenderse. Además, ha denunciado los comentarios de odio que ha recibido en las redes sociales, donde incluso se la ha llegado a calificar de «terrorista climática».

«Al entrar sí que vimos las normas de que no te podías bañar, de que no podías arrancar flores, no podías ir con los perros sueltos… Nosotros llevábamos a los perros atados en toda la parte de la ruta. Para llegar a la Cascada de Cola de Caballo hay una pradera gigante y yo entiendo que la norma de los perros, cuando hay masificación de gente, se tenga que cumplir. Pero decidimos desviarnos un momento del camino y como no había gente ni ganado decidimos soltarlos cinco minutos», se justifica la influencer.

Pese a que, según cuenta, solo fueron cinco minutos, la infracción es un hecho y las normas son para todos. Lo que sí ha querido dejar claro Lola Mencía es que no se bañó en la cascada, sino que estaban empapados por la lluvia, aunque en el vídeo se puede ver como les llega el agua por los tobillos. Además, ha asegurado que parte de las imágenes que publicó la Guardia Civil, en las que aparecen los perros nadando en el agua, pertenecían a otro día, y no fueron grabadas en el Parque Nacional de Ordesa.