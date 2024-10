El sobresalto de Broncano por lo que se ha visto con María Galiana en 'La Revuelta': "Me estoy asustando"

María Galiana fue la gran sorpresa de 'La Revuelta' para cerrar una semana llena de victorias en audiencias. David Broncano recibió a la emblemática actriz, que llegaba para presentar su nueva película. Pero el humorista no se podía imaginar la escalofriante escena que la intérprete iba a armar para promocionar su trabajo.

Después de animarse a agitar el bombo tras entrar como un torbellino en el escenario, la invitada estrella sorprendió al de Jaén con los términos que usó para definir su programa. "Lo que distingue fundamentalmente es que es muy alegre, se oye desde la calle un escándalo. Se entra aquí ya con ganas de marcha", aseguró la actriz.

"David es como dice ahora la gente joven, el puto amo", señaló María Galiana entre risas del público y un David Broncano completamente emocionado por el potencial de la velada. "Yo sé cosas, yo sé cosas...", advertía la querida intérprete antes de paralizar la emisión para introducir su peculiar regalo para el presentador. "Tengo que contar una historia antes", comenzó advirtiendo.

María Galiano deja a David Broncano petrificado con su curioso regalo: "Se me ha encogido el corazón"

Entonces, desde producción le acercaron una caja que mantuvo a su lado en todo momento mientras se ponía seria en el sofá para relatar una escalofriante historia. "Mejor me siento porque me pueden temblar las piernas. Advierto que puede herir la sensibilidad de los espectadores", anunció la invitada antes de sumir al teatro en una tensión que se prolongó durante varios minutos.

Es como ver un reencuentro entre abuela y nieto en Nochebuena. #LaRevuelta Que si sabe cosas, María Galiana sabe latín. pic.twitter.com/HluhzgMGKX — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 17, 2024

Tras explicar que su papel soñado durante toda su carrera habría sido interpretar a María Estuardo, reina de Escocia a la que decapitaron, Galiana comenzó a desvelar más detalles sobre su último largometraje. Una historia en la que, curiosamente, entre los enredos con la mafia China de Barcelona, su personaje termina con un futuro muy parecido al de la reina que soñaba interpretar.

"Me estoy asustando María", advirtió el presentador al principio de la historia, pero no se esperaba el contenido de la caja. "A mí me han cortado la cabeza", anunció María Galiano antes de desvelar una réplica exacta de su cabeza, dejando a Broncano y al público completamente impactados. "Me ha dado un sobresalto", espetó el de Jaén.

"¿A que no te lo esperabas?"

"Esta cabeza es la protagonista de la película que acabo de hacer, se llama 'Sociedad negra'", continuó explicando la intérprete. Mientras tanto, David Broncano intentaba recuperarse de la impresión. "Se me ha encogido el corazón", señalaba el presentador mientras la actriz no podía parar de reírse. "¿Estoy guapa? a que no te lo esperabas?", bromeó Galiano.

No creo que se haga mejor promo en la historia del programa. Esta performance no se va a igualar nunca. #LaRevuelta pic.twitter.com/ftsk34grwy — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 17, 2024

Y es que, el conductor de 'La Revuelta' no salía de su asombro ante la escena formada por María Galiano. "De las mejores promociones que se han hecho aquí", sentenció el humorista. Poco después, según reflexionaban sobre cómo habían creado esa réplica tan realista de su cabeza decapitada, Kiko Matamoros hizo otra aparición no deseada en el espacio de TVE.

"Tenemos unas imágenes de la escayola", señalaba Broncano mientras mostraban una imagen poco favorecedora del tertuliano de 'Ni que fuéramos' entre risas. "¿Quién es?", preguntó algo confundida la invitada, que no sabía bien si reírse o no. "¿Le han hecho un cabeza también?", señaló inocentemente mientras el comunicador estallaba en carcajadas junto a su equipo.

"Más o menos… El otro día dijo que nos va a denunciar. Pero nos cae muy bien, ha estado aquí en el programa, es muy buen chaval", señaló Broncano. Y María Galiana no dudó en bromear sobre su peculiar regalo de cara a Halloween. "¿Os imagináis que voy llamando puerta por puerta y digo truco o trato?", sugirió la actriz entre risas.