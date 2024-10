Marc Cucurella pega el corte del día a David Broncano por su sueldo en TVE: «Trabajas poco y cobras mucho»

Después de salir airoso de su primera incursión en el prime time de La 1, ‘La Revuelta’ regresaba este miércoles a su horario normal con una entrevista de infarto. Marc Cucurella fue la gran apuesta de David Broncano para hacer sombra a ‘El Hormiguero’ en su tercera batalla de la semana. Sin embargo, el humorista no se esperaba el tipo de dardos que el futbolista iba a lanzar durante su paso por el programa.

Nada más irrumpir en el escenario montado en tirolina, quedó claro que el paso del jugador de la Selección española iba a dar que hablar este miércoles. «Cucurella rapidísimo en recreación», comenzaron a bromear después de que el joven de 25 años se sincerase sobre su amplia familia y cómo ha sido criar a sus tres hijos en distintas partes del mundo.

«Les vienen de penalti todos», comentó con sorna Grison desde su cubículo mientras David Broncano señalaba que era un fenómeno común entre sus compañeros de equipo. «Mucho tiempo libre también», contestó Marc Cucurella antes de detallar con el presentador cuáles son sus horarios de trabajo durante todo el año. «Entrenamos por la mañana, así que por la tarde tengo tiempo para estar con ellos», continuaba explicando la estrella de la Eurocopa.

Fue entonces cuando el conductor de ‘La Revuelta’ señaló la mala reputación que a menudo los futbolistas tienen entre los futbolistas.»Sabes que a ellos no les gusta lo que hacéis vosotros ¿Qué os dicen?», preguntó el de Jaén, refiriéndose al resto de disciplinas. «Pues hijo de puta», señaló el catalán entre risas antes de retractarse. «No, no, que va… se respeta», confesó el futbolista antes de sorprender a Broncano.

«Tú también», señaló Cucurella dejando al presentador algo descolocado. «¿Yo también qué?», preguntó David Broncano. «Tu también trabajas poco y cobras mucho», sentenció el invitado entre risas y aplausos, mientras el humorista intentaba encontrar las palabras adecuadas para defenderse. «Tú eres el Cucurella de la televisión cabrón, te faltan los hijos», señaló Grison de fondo.

«Voy a dejar de vacilarle porque este chaval es un mapache, te salta al cuello», apuntó el presentador entre risas antes de pasar a las esperadas preguntas clásicas. «Sueldo bueno, bastante bien, no me quejo», confesó el jugador del Chelsea antes de intentar mentir sobre su patrimonio. «Pone que ganas 10 millones por año Marc…. ¿Qué me estás contando? No veas si comen los niños», espetó Broncano después de que asegurase que acumulaba entre 5 y 10 millones en total.

Finalmente, confesó que rondaba entre los 10 y 20 millones. Pero Cucurella dudó algo más a la hora de sincerarse sobre la segunda pregunta. «Me han dicho que si contesto… el próximo mes sequía», bromeó el futbolista en referencia a la cuestión del sexo. «Venga, me la juego. Tengo tres hijos, los suegros en casa. Que nos están molestando o ayudando, según el día», confesó antes señalar entre 7 y 10 de puntuación este mes. «Parecido a sus millones de euros», bromeó el humorista.