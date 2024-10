Chelo García-Cortés se cuela en TVE y habla en estos rotundos términos del rey emérito tras lo de Bárbara Rey

Bárbara Rey está atravesando, posiblemente, el peor momento de su vida. Dicen los que más la conocen que su estado de salud es delicado a raíz de todo el material comprometido que está saliendo a la luz sobre su relación con Juan Carlos I. Ahora, una de sus íntimas amigas, Chelo García-Cortés, ha salido en defensa de la exvedette.

Primero fueron las fotografías vendidas a una revista holandesa por su propio hijo, Ángel Cristo y tomadas en el año 1994, en las que se la ve besándose y en actitud muy cariñosa con el por entonces rey de España. Y después, fueron unos audios mucho más comprometidos de conversaciones que Bárbara mantuvo con el padre de Felipe VI. Todo esto ha afectado mucho a la salud de la artista murciana.

Sobre ello han hablado este sábado, 5 de octubre, en el programa ‘De Corazón’, donde han contactado con Chelo García-Cortés para que diera su opinión al respecto. La periodista, amiga de Bárbara Rey desde hace muchos años, ha reconocido que «esta situación es complicada. Lo que quiero decir, conociendo como conozco a Bárbara, es que es la primera vez que pierde los nervios ante la prensa».

Chelo García-Cortés sale en defensa de Bárbara Rey

«Su hija ya ha pedido disculpas en su nombre. Creo que en algún momento Bárbara también lo hará. Es cierto que se siente mal, que no tiene ni un minuto de respiro, pero que perdió los papeles os digo que sí, que los perdió. Pero hay que entender la situación en la que está», comentaba la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’, pidiendo empatía con su amiga.

Sobre si la exvedette le contó cosas acerca de su relación con el rey emérito, Chelo García-Cortés prefiere, por el momento, mantener silencio: «Hay cosas de la privacidad que voy a mantener así. Si ella en algún momento me autoriza a contar las conversaciones que hemos tenido en privado, lo haré». Además, la periodista desveló qué es lo que más la inquieta sobre todo este asunto, y no son precisamente las fotos.

Chelo carga contra el rey emérito, al que tilda de «irresponsable»

«Lo que menos me preocupan son las fotos. Lo que más me preocupa y alucino, por mucha relación que tengas con una persona, hablo del rey emérito. Por mucha confianza que tengas, por mucha entrevista que te haya podido hacer Bárbara, lo que me preocupa es la irresponsabilidad del señor don Juan Carlos I, rey de España. ¿Cómo puedes hablar de temas políticos y de tu familia de la manera que has hablado?», sentenció Chelo García-Cortés.

Tras la filtración de las fotografías y los audios, mucho se ha especulado con la posibilidad de que Bárbara Rey hubiese hablado con el rey emérito. Sobre esto también se ha pronunciado la periodista: «Me lo desmintió categóricamente dentro del enfado que tiene. Cada día que pasa está más nerviosa. Ahora llevo dos días sin hablar con ella, le mando audios, porque no quiero una respuesta que no quiero recibir».

«Con quien más hablo es con Sofía», explicó Chelo, quien desveló que, entre sus planes, está el de ir a ver a su amiga lo antes posible: «Tenía previsto ir a verla, cenar en casa con ella y con Sofía. Pero me han cambiado los días de trabajo y no he podido. Verla con el coche y con los nervios, incluso me producía cierto nerviosismo. No hablo con ella por teléfono, no me fío de Bárbara, o mejor dicho, no me fio de los teléfonos».