Carolina Marín pone en un aprieto a Broncano con lo que revela en 'La Revuelta': "Estoy cabreada contigo"

Carolina Marín fue la gran apuesta de 'La Revuelta' este lunes para arrancar la semana conservando el liderazgo. David Broncano recibió a la jugadora de bádminton días después de ser galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024. Sin embargo, antes de pronunciarse sobre su reconocimiento, no dudó en poner en un aprieto al presentador desenterrando una polémica del pasado.

"En lo suyo es la mejor del mundo, pero como deportista en general tiene todos los valores. Le acaban de dar un premio gigante y estamos muy contentos", anunció el humorista antes de recibir a la jugadora de bádminton en 'La Revuelta'. Sin embargo, el buen rollo se vería interrumpido cuando Broncano mencionó a Huelva.

Carolina Marín pone contra las cuerdas a David Broncano y le obliga a disculparse con Huelva

"¿Cuál es la virgen de Huelva? ¿Qué hay allí?", preguntó el presentador mientras pedía a la invitada que celebrase a la virgen de su pueblo para arrancar la entrevista mientras agitaba el bombo. "Escúchame, la gente de Huelva está un poco mosqueada contigo...", comentó entonces Carolina Marín, dejando al comunicador perplejo.

A ver si la gente de Huelva perdona por fin a Broncano. #LaRevuelta @carolinamarin pic.twitter.com/jUfUZQe9hU — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 28, 2024

"¿Pero qué ha pasado ahora? Si ya hicimos las paces", contestó rápidamente David Broncano. "Tú di viva Huelva y verás, esto te va a dar vitalidad, te van a querer", insistió la deportista mientras el de Jaén seguía preguntando por el motivo del incidente. "No lo sé, a mí me dicen que la gente no te quiere mucho. No sé que habrás dicho", explicó la onubense.

Fue entonces cuando el conductor de 'La Revuelta' puso al público en contexto. "A ver, para la gente que no lo sepa. Hubo un momento hace años que hubo polémica por una cosa que dijimos en la radio, pero hicimos las paces", subrayó el humorista mientras Carolina Marín recordaba que ya habían hecho lo habían arreglado en su primera visita.

"Pero no sé, hace poquito me ha llegado algo. Entonces, por si acaso tu di que les quieres mucho. Nosotros te perdonamos rápido", añadió la deportista. Mientras tanto, Broncano insistía en que le gustaba mucho el parque de Doñana y los onubenses. "Gente de Huelva, yo os tengo mucho aprecio, sois mucho mejor que Murcia", comenzó señalando entre risas.

"Espero que podáis perdonar los chistes"

"No la puedes liar", advirtió Carolina Marín entre carcajadas. Entonces, utilizaron el traje verde que llevaba la jugadora de bádminton para proyectar en ella la bandera de Huelva mientras el presentador comenzaba su disculpa formal. "Os tengo mucho aprecio, sois una provincia preciosa. Os deseo lo mejor, espero que podáis perdonar los chistes que he hecho sobre vuestra provincia, también los hago sobre Jaén que es mi tierra", aseguró el comunicador.

Pero los reproches no acabarían ahí. Justo en mitad de la entrevista, Marín volvió a pillar por sorpresa a David Broncano con otro inesperado recado. "Estoy cabreada contigo", comenzó señalando antes de explicar el motivo. "Esto me lo iba a callar pero me lo has puesto a huevo", advirtió la jugadora de bádminton antes de revelar al público que se había puesto en contacto con él antes de su visita sin demasiado éxito.

"Este tío es un sinvergüenza"

"Hace una semana te escribí diciéndote que iba a venir muy ilusionada y me has contestado hace una hora diciéndome que sí, que muy bien, que nos veíamos ahora", espetó Carolina Marín, visiblemente molesta con el conductor de 'La Revuelta'. "Este tío es un sinvergüenza, vamos", sentenció la invitada entre abucheos. Pero el humorista no dudó en defenderse esta vez.

Doy fe que Broncano no responde a los Whatsapps, pero que no responda a la Premio Princesa Asturias de los Deportes...🔪#LaRevuelta @carolinamarin pic.twitter.com/mPeLsJtZna — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 28, 2024

En tono de reproche, Broncano se remontó a este verano. "Yo te escribí cuando te lesionaste la rodilla, te mandé un mensaje", comenzó espetando el presentador antes de ser cortado de manera fulminante por la deportista. "Y al día siguiente te respondí", señaló rápidamente Marín, dejando aún más perplejo al presentador. "Y de eso hay pruebas", advirtió entre risas del público.