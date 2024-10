María Pombo tira de la manta sobre su polémica con David Broncano y lo despacha así: "Os aprovechasteis"

Hace dos años que María Pombo acudió de invitada a 'La Resistencia' de David Broncano en Movistar Plus+. Tras aquella entrevista, la influencer aseguró no haberse sentido cómoda en el programa. Ahora dos años después, Pombo ha revelado en la nueva temporada de su docu-reality que recibió una llamada del presentador de 'La Revuelta'.

Hay que remontarse a noviembre de 2022 cuando María Pombo acudió por primera vez al late show que emitía Movistar Plus+. Allí no dudó en pedir que le pusieran el himno de España nada más entrar al plató y no tuvo reparos en hablar de su ideología política.

Tiempo después, María Pombo no dudó en decir que se había sentido muy incómoda en su visita al programa de David Broncano. Lo hizo en 'Pombo', su docu-reality. Pero la influencer fue incluso más allá asegurando que se arrepentía de haber asistido al programa y se arrepentía de todo lo que hizo y dijo.

Tras aquello, David Broncano no dudó en aprovechar la visita de otra influencer a 'La resistencia', en concreto Lola Lolita para dar su versión de los hechos. Pero además tal y como ha revelado ahora la propia Pombo el humorista se puso en contacto con ella para pedirle perdón por si se había sentido incomodada.

María Pombo relata la llamada de David Broncano

Así, en la tercera temporada de 'Pombo', que acaba de estrenar Amazon Prime Video, la influencer le cuenta a su representante Teddy Pellín que David Broncano pidió su teléfono a los responsables de 'El desafío' para poder hablar con ella y aclarar lo que pasó en su entrevista.

"Me escribió para decirme que le gustaría hablar conmigo. Le llamé y me dijo que había visto lo que había contado de La Resistencia, que no me había sentido cómoda", empieza relatando María Pombo en su docu-reality. "Le expliqué y le conté cómo me había sentido. Le dije que no había sido yo misma, que me había querido poner a su nivel de gracioso cuando no podía. Quise adaptarme a él en vez de ser yo", recalca.

"También le dije que creía que se habían aprovechado un poco del personaje. En ese momento no me sentí mal, fue al verme y cuando escuché comentarios cuando dije 'joder, no se cómo no le he parado los pies'", añade la creadora de contenido en esta charla con su representante.

Y lejos de quedarse ahí, María Pombo no duda en desvelar cuál fue la respuesta de David Broncano. "Me dijo que ellos no habían tenido esa sensación. Al revés, que para ellos había sido un exitazo, que les había gustado mucho. Me dijo que lo sentían muchísimo, que no quieren que en su programa nadie se sienta así", asegura la influencer ante las cámaras de Prime Video.

Una llamada que parece que le sirvió a la Pombo para quitarse "un traumita" que tenía encima. "Me encantó recibir esa llamada porque cerré un ciclo de algo que tenía una espinita clavada. Ahora no estoy cerrada ni tan negativa respecto al tema", concluye dando por zanjado este asunto.