María Pombo raja contra Broncano y ‘La Resistencia’ y desvela el precio que pagó por ir

El pasado 29 de noviembre Amazon Prime estrenó ‘Pombo’, un documental que explica la vida de la influencer María Pombo y de su entorno más cercano. El documental cuenta con un total de cuatro capítulos de 45 minutos de duración. Pero es en el tercero en el que raja lo más grande contra ‘La Resistencia’.

No es ningún secreto que la visita de María Pombo al programa de Movistar Plus+ fue de todo menos agradable para la influencer. Y así lo ha reconocido ella misma en ‘Pombo’. No le hizo ninguna gracia los chistes y las bromas que le soltó David Broncano. En declaraciones para Amazon Prime, reconoce que es «lo único» de lo que se arrepiente de su «vida profesional».

Los polémicos momentos de María Pombo en ‘La Resistencia’

Fue tan traumática su visita a ‘La Resistencia’ que no puede ni tan siquiera mencionarlo. Durante su entrevista con Broncano reveló, sin querer, que estaba embarazada. En el momento en el que proyectaron la galería de su teléfono móvil, la audiencia pudo ver una fotografía de un test de embarazo.

Por otro lado, María Pombo también pidió que le pusieran el himno de España nada más llegar para sentirse más «cómoda». Y es que, según ella, en las bodas de toda su familia se escuchaba el himno, incluso en la suya. Por ello, el programa pinchó un vídeo de David Bisbal tarareando el himno, mofándose así de la petición de la madrileña. Aunque en ese momento se lo tomó a risa, era más que notable su incomodidad.

La influencer explica en el fragmento que se ha hecho viral que sus padres suelen felicitarla en todos sus trabajos o apariciones. Pero, en este caso, no le dijeron nada. Ahí es cuando se dio cuenta de que «la había cagado» y que necesitaría meterse en «una cueva», estando «muchos meses sin conectar con su público de Instagram» por culpa de la vergüenza que sentía.