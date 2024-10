Carmen Lomana pega una réplica imbatible y sin rodeos al hablar sobre lo de Isa Pantoja

Carmen Lomana ha sido la última famosa en dar su opinión sobre la desgarradora entrevista que Isa Pantoja concedió en '¡De viernes!'. Y, al igual que otros muchos rostros conocidos, la empresaria se ha posicionado del lado de la joven, mostrando durísima con Isabel Pantoja, a la que no ha dudado en mandar un contundente mensaje.

La colaboradora acudía este lunes a un evento, donde era preguntada por el tema del momento. Y, sin pelos en la lengua, daba su opinión al respecto. Carmen Lomana reconocía que la entrevista de Isa "me ha hecho llorar, porque la quiero muchísimo". La socialité es amiga de la joven desde que participaron juntas en 'Supervivientes', donde, según recuerda, "me contó muchísimas cosas, pero verla llorar con ese dolor, con ese desgarro, a mí me ha roto el corazón. Claro que lloré".

Carmen Lomana manda un tajante mensaje a la madre de Isa Pantoja

"Es como si ves a una persona que aunque conozca su vida, nunca piensas hasta qué punto le ha podido hacer tanto daño. Y yo creo que ha sido bueno, porque ha sido como una catarsis, de decir, mira, enteraros de una vez lo que he sufrido. Pero ella es muy agradecida y siempre dice, 'bueno, pero también me han dado buenos colegios'. Pero se ha sentido ninguneada, hasta tal punto que yo creo que no ha contado todavía ni la mitad", asegura.

Carmen Lomana explica que ha podido hablar con Isa a través de WhatsApp: "Me ha dicho, 'gracias tita. Es que lo he pasado fatal'. Por eso siempre insistí, Isabel estudia, créate tu propia vida, no vivas siendo siempre la hija de Isabel Pantoja, aunque es algo que no te lo vas a poder quitar".

Además, no duda en mandarle un mensaje directamente a la tonadillera: "No entiendo cómo no se da cuenta de la hija maravillosa que tiene y que ha tenido siempre, que jamás ha dicho nada de su madre, y lo que hemos oído del viernes ha sido bestial. A mí ya lo del médico, lo de la virginidad... Qué vergüenza, como madre y como mujer, qué humillante y qué pena", sentencia Carmen Lomana.