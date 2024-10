Carmen Lomana señala lo que las cámaras de ‘La Revuelta’ de Broncano no muestran tras ir de público

La pasada semana, durante la visita de Ana Mena a ‘La Revuelta‘, pudimos ver que entre el público había una cara muy conocida. Ni más ni menos que Carmen Lomana, la misma que, hace algunos meses, criticó duramente el fichaje de Broncano por TVE, tildando de «vergüenza» al programa.

Ahora, su opinión ha cambiado radicalmente. Así lo puso de manifiesto tras verlo en directo a través de sus redes sociales y así lo ha vuelto a reflejar en ‘Las Mañanas de KISS’ de KISS FM. Allí, la empresaria ha contado todo lo que no se ve en el programa de La 1, al que ahora no tacha de «vergüenza» sino de «divertido».

Tras asegurar que «yo creo que me tiene miedo Broncano«, Carmen Lomana procedió a explicar cómo fue asistir como público. «Lo más divertido es lo que se graba antes de que llegue Broncano. Lo mejor es lo que no se emite. Hubo gente bastante joven, muy especial. ¡Otro mundo! Todo lo que ves es un mundo muy surrealista, diferente, divertido…», ha explicado la colaboradora.

«Gritaban y levantaban los brazos, así, como monos. Y entonces viene uno y me dice: ‘te doy una camiseta que le tienes que llevar a Broncano’. Miro y era: ‘Chúpame la polla’. Digo, ¿qué es esto? Yo cuando la veo digo, pero esto… ¡Cómo voy a regalar yo, Carmen Lomana, esta camiseta! Me dice: ‘no póntela que te va a quedar bien’. Digo, pero si yo no tengo polla ¡cómo me la voy a poner!», ha espetado la empresaria ante la estupefacción de los presentadores del espacio radiofónico.

Carmen Lomana se postula como invitada para ‘La Revuelta’

«Y muy bien, luego llegó Broncano y todos callados. Ahí, serio, se subió al escenario y ya empezó…», concluyó la socialité. Acto seguido, el presentador le preguntó, con ironía: «Ahora que has estado allí sobre el terreno, del 1 al 10, ¿cómo de comunista es el programa?«. A lo que ella reaccionó con sorpresa, coronándose con su respuesta: «¿Pero qué va a ser comunista? Si los comunistas son aburridísimos. No, que va, hay gente de todo. Había mucho poligonero también».

Además, Carmen Lomana se postuló para ir de invitada: «Debería porque he sido trendig topic. Ha salido hasta en el periódico La Nueva España en Asturias». Pero va más allá, y define a Broncano como «maravilloso», antes de sentenciar: «¡Le tengo que hacer la pelota para que me lleve!».