Carmen Borrego crea polémica con ‘De Viernes’ y desmiente así a Santi Acosta y Bea Archidona

Carmen Borrego ha desmentido categóricamente que hubiera un abrazo entre ella y su hijo José María Almoguera al acabar la entrevista en ‘De Viernes’ de la pasada semana. Lo ha hecho en ‘Vamos a ver’ este martes, donde ha tratado de poner una condición: «Espero que hoy pueda ser el último día que tenga que hablar constantemente de esto. Mi intención es hablar lo menos posible».

Y se ha dirigido a Joaquín Prat: «Ayer dijiste que no se puede estirar más el chicle y no te puedo dar más la razón. Pero un chicle absolutamente amargo y cada vez más». Por eso, ha pedido que, después de la intervención de hoy, no se le coloque en la tesitura de tener que hablar más de este conflicto público con su hijo.

Acto seguido, se ha abordado el asunto que está dando lugar a muchas contradicciones. ¿Hubo o no abrazo con José María fuera de cámaras? Carmen Borrego ha negado la mayor, y ha invocado de nuevo la clausula contractual por la que no podía coincidir con su hijo en un plató de televisión. «No fue un abrazo», ha asegurado.

«Bueno, Carmen, a mi la gente que lo vio me dijo que os disteis un abrazo», ha apuntado Adriana Dorronsoro. «Pues la gente que te lo ha dicho te ha mentido», le ha replicado la colaboradora. En ese momento, Sandra Aladro ha recordado que los propios presentadores de ‘De Viernes’ afirmaron que sí existió.

«Los presentadores del programa, Beatriz Archidona y Santi Acosta, despidieron De Viernes a las 2 de la mañana diciendo que os habíais abrazado», ha subrayado. «Ese abrazo no existió», ha seguido insistiendo Carmen Borrego, echando así por tierra a los conductores del programa de los viernes. «¿Y qué fue?», ha indagado Alejandra Prat. «Que no lo voy a contar, que no voy a seguir estirando el chicle», se ha plantado. «Lo hice en privado porque quise hacerlo en privado y así me voy a mantener», ha añadido.

«Al final del programa tanto Bea Archidona como Santi Acosta dijeron que detrás de las cámaras hubo un abrazo», ha introducido Verónica Dulanto, dando paso así a un vídeo que el equipo de ‘Vamos a ver’ había preparado para desmontar la versión de la menor de las Campos.

En esa pieza, se oye perfectamente cómo Santi dice: «Están todos ustedes pendientes de saber si Carmen Borrego y su hijo se han abrazado a la salida del plató y podemos confirmar que…». A continuación, Archidona prosigue la frase informando de que «se han abrazado» pero que «como querían que fuera un momento íntimo, lo hemos respetado». Pues bien, Borrego les ha desmentido por activa y por pasiva: «Yo digo y repito que abrazo no hubo, si queréis me creéis y, si no, no me creáis».