Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo lunes: el pacto de Digna y Begoña y el giro inesperado de Damián

‘Sueños de libertad’ arrancó la semana pasada su segunda temporada en un gran momento en audiencias. Esta nueva tanda de episodios ha llegado con las tramas en todo lo alto y con nuevas incorporaciones como las de Isabel Gaudí, que da vida a doña Inés, la madre de Mateo y de David Matarín, que interpreta a Jacinto, el nuevo dependiente de la tienda. Y este jueves llegaba Juanjo Puigcorbé como don Pedro, el padre de Mateo.

En el capítulo de ‘Sueños de libertad’ de este viernes, Andrés compartía con Luis la situación que atraviesa Begoña y le contaba que ha decidido pedir la nulidad matrimonial a la iglesia. Además le decía a su primo que ha pensado que quizás tendría que hacer él lo mismo y aunque Luis siempre había tratado de hacer que su primo se olvidara de su cuñada, Luis le recomendaba que lo haga.

Al ver que Claudia empieza a tener buena relación con Jacinto a raíz de la rifa le pedía a su amiga y compañera que sea ella quien trate de que el dependiente le cambie el turno para poder acudir a la ópera con Marta. Después, Fina decidía salir en defensa de Jacinto ante el ataque de dos operarios que lo tachan de ser maricón y después se encaraba con Tasio por defender a sus compañeros y Jacinto le daba las gracias por defenderle de los insultos homófobos y él le pedía perdón por haber entrado de esas maneras en la tienda.

Jesús se citaba con don Pedro Carpena y le proponía hacer negocios juntos ahora que él ha dejado de ser el director de Perfumerías De La Reina. Así, no dudaba en plantearle hacer un balneario copiándole la idea a sus primos después de lo que trató de hacer Gervasio. Pero don Pedro lo rechazaba, ya que está más preocupado por el futuro de su hijo y no dudaba en advertirle sobre su relación con Claudia pues pertenecen a clases sociales distintas.

Andrés y Begoña compartían sus conversaciones con don Agustín y el De La Reina le decía que le da igual lo que pretendan hacer el párroco y María porque él la quiere a ella y le dejaba caer que ha decidido solicitar también la nulidad matrimonial porque quiere casarse con ella. Tras ello, la enfermera le pedía tener cautela pues es un proceso largo y complejo.

Joaquín compartía con Marta que ha puesto en marcha el reparto de la nueva remesa de la Esencia De La Reina y ella le pedía que le ayude a seleccionar una nueva secretaria de dirección y Marta le decía que confía en él pues tiene sentido común. Justo entonces, Marta recibía una llamada de un cliente que quiere romper el acuerdo comercial con las Perfumerías por no haberle repartido a tiempo la esencia.

Gaspar compartía con Tasio que tiene que despedir a Mateo porque no tiene ganancias para poderle pagar. No obstante, el cariño que le tiene le hace sentirse muy culpable por la situación del joven. Paralelamente, Mateo recibía el chantaje de su padre de dejar de trabajar en la cantina y trabajar para él a cambio de dejar a Claudia. Cuando él lo compartía con Gaspar, este no podía despedirle pese a no saber como le va a poder pagar.

Marta le anunciaba a Fina que no va a poder ir con ella a la ópera pues tiene que ir a visitar a un cliente que quiere romper su acuerdo comercial por los problemas con la Esencia De La Reina. La dependienta se llevaba un chasco después de lo sucedido y después de que su padre le dejara caer que para Marta lo primero siempre iba a ser el trabajo.

Andrés le anunciaba a María que ha decidido solicitar la nulidad matrimonial dejando a su mujer completamente hundida y sin palabras. Y ella le dejaba claro que tendrá que cumplir con su compromiso y le echaba de su habitación.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 164 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el lunes 14 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 164 de ‘Sueños de libertad’

Jesús se levanta con resaca y su padre le reprocha la actitud y que se haya refugiado en la bebida. Él le reconoce que desde que conoció el romance de su primo Valentín y Clotilde y todo lo que sucedió después no ha vuelto a ser el mismo y cree que está condenado a estar solo.

Begoña y Digna deciden aliarse para dar con el paradero de Julia después de todo lo que está haciendo Jesús para castigarles a todos. Así, Digna decide sincerarse con Begoña y contarle que sabe que Julia es su nieta y le expone su arduo plan para acabar con Damián. Por su parte, Begoña le cuenta su historia de amor con Andrés.

Tasio propone a sus compañeros salir a celebrar después de todo el trabajo que tienen y no duda en felicitar a Joaquín por su nuevo puesto de gestor y el Merino le felicita por lo bien que está haciendo las cosas. Pero además Joaquín le avisa que además de gerente tiene un 20% de la empresa y se queda tocado al sentirse menospreciado al ser también hijo de Damián.

Andrés decide contarle a Damián que ha decidido pedir la nulidad eclesiástica de su matrimonio y que también lo hará Begoña pues su intención es poderse casar en un futuro próximo y afianzar la relación que se ha creado entre ellos. Algo que provoca que Damián se encare con su hijo y le dice que no puede permitir el escándalo que se creará si todo sale a la luz. Y después, Digna no duda en aconsejarle que facilite la nulidad matrimonial de su hijo Andrés.

Don Pedro se presenta en la tienda para hablar con Claudia y le deja claro que su mujer se equivocó al creer que era una interesada y que después de hablar con Agustín ha descubierto que en realidad es una buena chica y ella le dice que lo único que quiere es hacer feliz a su hijo Mateo.

Tras sus rencillas cuando llegó a la tienda, parece que la relación de Claudia y Fina con Jacinto va mejorando después de lo mucho que el dependiente ha ayudado a Claudia con la rifa. Y precisamente, entre ellas empiezan a sospechar que su compañero es homosexual aunque a Claudia le extrañaba. Por otro lado, pese al éxito de la rifa, Luz y Claudia se dan cuenta de que la financiación conseguida es escasa para sacar adelante el proyecto de la casa-cuna.

Joaquín sigue con su búsqueda de una nueva secretaria de dirección y le pide ayuda a Luis. Finalmente, se presenta una nueva candidata, Miriam Velasco, que deja prendado al gerente después de decirle que ya habían seleccionado a la candidata. Así que Joaquín no duda en entrevistarla.

Después de haber rechazado a Jesús, don Pedro ha estudiado la propuesta del De La Reina y decide aceptar el negocio de levantar un balneario y la puesta en marcha de unos cosméticos con las aguas termales pese a que eso pueda suponerle tener algún tipo de problema con Damián. Eso sí decide tomar él las riendas de la negociación y le pide a cambio que los dos pongan un tercio de la inversión inicial.

María le cuenta a Jesús que Andrés ha decidido solicitar la nulidad matrimonial y ambos dejan claro que no les van a poner las cosas fáciles a Begoña y a Andrés. Y Gema al ver hundida a su amiga le propone que organice un acto benéfico para ayudar en la casa-cuna y así se olvide de sus problemas.

Tras el consejo de Digna, Damián decide hacerle caso y cita a Andrés en el despacho para revelarle un argumento decisivo que podría ayudarle a conseguir la nulidad matrimonial. El patriarca le cuenta que la carta en la que el general Duque, el padre de María, le rogaba que por favor se casara con su hija era falsa pues en realidad la escribió él.