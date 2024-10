Avance 'La Moderna', capítulo viernes 18 de octubre: La marcha de Rodrigo y un misterioso personaje

La llegada de la familia Pedraza a las galerías ha marcado un antes y un después en ‘La Moderna’. La serie del Madrid de 1930 arrancó la tercera temporada con nuevos personajes cargados de historias apasionantes, secretos, conflictos y engaños que se van desentrañando poco a poco.

En el capítulo de 'La Moderna' de este jueves, Doña Lázara revelaba a Fermín que debe realizar un viaje inesperado debido a que su tía está a punto de fallecer; sin embargo, todo era una artimaña para deshacerse de Juana, su extorsionadora.

En La Moderna, las compañeras de Antonia la sustituían mientras ella se ocupa del cuidado de Pietro. Para satisfacción de ambos, recibían la visita de Marta. Asimismo, en la corrala, Trini continuaba observando cómo su madre se deja cortejar por Elías.

Paralelamente, en el rodaje en el que participaban Inés y Laurita, el director Ballesteros consideraba a Laurita, y no a Inés, como la verdadera estrella del reparto.

Finalmente, y tras ver que no se puede luchar contra su amor, Rodrigo no dudaba en informar a su madre Pepita que no piensa renunciar a Paula ni ir en contra de sus sentimientos. Por último, Maruja se presentaba en el Madrid Cabaret y dejaba llevarse por la pasión con César Morel.

¿Pero qué va a pasar en el nuevo capítulo de 'La Moderna' que se ofrecerá en La 1 de TVE este viernes 18 de octubre a partir de las 16:30 horas antes de 'La Promesa' y de 'Valle Salvaje':

Avance del capítulo 256 de 'La Moderna'

Paula y Rodrigo le dejarán claro a sus padres que no piensan separarse. Pepita y Emilio de momento tendrán que tener paciencia con ellos y esperar nuevos acontecimientos, como de hecho buscará el propio Emiliano mandando a Rodrigo a Valencia por motivos de trabajo.

Mientras él se marcha, don Fermín aprovechará para recordarle a su amigo Emiliano que él se parece mucho a su hija Paula. A su vez, Mercedes no se dejará avasallar por Iván.

Mientras tanto, Marta pondrá al día al matrimonio Fazziello de su situación como casada con Salvita, al tiempo que Antonia no compartirá sus noticias sobre el diagnóstico del pastelero.

También, Laurita le contará, en este caso a su hermana Inés, que no quiere saber nada más del mundo del cine. Por último, una misteriosa mujer contemplará desde la lejanía a Rodrigo y Paula.