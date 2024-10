Avance ‘La Moderna’, capítulo miércoles: El vuelco de Maruja con César y la desconcertante decisión de Rodrigo

La llegada de la familia Pedraza a las galerías ha marcado un antes y un después en ‘La Moderna’. La serie del Madrid de 1930 arrancó la tercera temporada con nuevos personajes cargados de historias apasionantes, secretos, conflictos y engaños que se van desentrañando poco a poco.

En el capítulo de ‘La Moderna’ de este martes, Rodrigo y Paula decidían emprender un viaje hacia Alcázar de San Juan para adquirir más mercancía para su tienda después de quedarse sin existencias. Mientras tanto, su hermano Iván insistía a su padre en su intención de iniciar un negocio, aunque aún desconoce de qué tipo.

La situación en el hogar de los Pedraza sigue bastante convulsa: Maruja continuaba percibiendo su proximidad con César, y Pepita amenazaba a Emiliano con marcharse. Para evitar que esto ocurra, finalmente ayudaba a Rodrigo con el inicio de sus estudios de medicina.

Laurita también obtenía un cambio en su vida al aceptar el papel propuesto en la película de Inés. Miguel, por su parte, deseaba liberarse de su suegra Leonora y, con la colaboración de Cañete, proponían a Elías que intente cortejarla.

Por otro lado, Lázara y don Fermín parecían estar bajo la vigilancia de alguien, y Pietro no encontraba otra solución a su delicado estado de salud más que dictar sus últimas voluntades.

¿Pero qué va a pasar en el nuevo capítulo de ‘La Moderna’ que se ofrecerá en La 1 de TVE este miércoles 9 de octubre a partir de las 16:30 horas antes de ‘La Promesa’ y de ‘Valle Salvaje’:

Avance del capítulo 249 de ‘La Moderna’

Maruja comienza a tomar conciencia de sus sentimientos hacia César, y no es la única, pues Mercedes, la hermana de César, también estará preocupada porque su hermano no se involucre en asuntos que no le conciernen. Además, Mercedes deberá soportar a Iván intentando impresionarla.

En La Moderna, don Fermín y Pietro coincidirán en que Sagrario puede sustituirle en sus funciones, y su sobrina Laurita se sentirá como una estrella de cine durante su primer día de rodaje.

Por su parte, doña Lázara sorprenderá a Teresa y a Cañete con sendos regalos, al tiempo que sospechará que alguien la está siguiendo. Finalmente, Pietro y Antonia decidirán no informar a Marta sobre el estado de salud de Pietro. Además, Rodrigo comunicará a Paula que ya no desea mantener su relación en secreto.