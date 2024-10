Andrés Pajares aparece así en 'La Revuelta' y se la juega a Broncano con la causa de su visita

Andrés Pajares fue la gran apuesta de David Broncano este lunes para arrancar otra semana de entrevistas en 'La Revuelta'. El humorista recibió al mítico actor después de que este le escribiese para "promocionar un reciente estreno". Y a mitad de la entrevista, el presentador no dudó en señalar la "mentira" que el actor le había colado para poder acudir al espacio de La 1.

"Cuando no habíamos nacido era la mayor estrella de España... old school legend of comedy", anunció Broncano antes de recibir por primera vez al actor de 84 años. Y nada más sentarse en el sofá, el invitado comenzó a charlar sobre su trayectoria, desenfundado un libro de fotografías.

David Broncano arrincona a Andrés Pajares por la mentira que le ha llevado hasta 'La Revuelta'

Mientras pasaban las páginas, el presentador de 'La Revuelta' no pudo evitar fijarse en un famoso rostro. "¿Con la reina emérita? No tendrías tú algo...", sugirió mientras veían una fotografía de Andrés Pajares junto a la reina Sofía. "No, conmigo no tiene que ver", aclaró el cómico. "A ver si ahora que se están empezando a saber tantas cosas del rey se van a empezar a saber cosas de la reina", comenzó a insistir el de Jaén.

"No soy Bárbara Rey, pero vamos tampoco...", aclaró la estrella del cine del destape, que entonces tuvo que aclarar el motivo de su visita. "¿Siempre se tiene que promocionar algo?… Yo vengo aquí a verte y a felicitarte", aseguró el actor entre aplausos cuando el presentador le preguntó por el estreno que le traía al programa.

Pero Broncano no se dejó llevar por el buen gesto y terminó exponiendo la jugada que Andrés Pajares se había anotado hace una semana para acudir como invitado a 'La Revuelta'. "El otro día tú me mandaste un mensaje diciendo 'tengo que promocionar una cosa que acabo de sacar'… y es un libro de 2019", señaló algo confuso el humorista.

"¿Me estás colando un libro que sacaste hace cinco años Andrés?”, preguntó algo más serio el conductor de ‘La Revuelta’ entre risas del público. Y efectivamente, el intérprete explicó entonces que la publicación de ‘Mis memorias... antes de que se me olviden’ ocurrió antes de la pandemia, y debido a la crisis sanitaria no pudo promocionarlo como es debido. “Son mis memorias, así que está vigente”, espetó el invitado.

Sobre Antonio Resines: "Le tenía envidia"

"Ahora estoy preparando el segundo, 'Mis memorias ahora que me muero'", señaló con sorna Andrés Pajares, que tampoco dudó en pronunciarse sobre sus sentimientos encontrados con uno de los mayores amigos de ‘La Revuelta’. "¿Os llevabais bien Resines y tú?", preguntó inocentemente el presentador. “A este le tenía yo manía…”, confesó el cómico generando revuelo en el teatro.

“Le tenía envidia. Un tío que le dan una serie y hace de mudo... con todo lo que he estudiado yo”, espetaba entre risas el invitado de David Broncano. “Está viejo, tiene menos pelo que yo", aseguró el actor, que también inundó el plató de carcajadas a la hora de enfrentarse a las preguntas clásicas de la noche. “Hace poco me enviaron un talón de derechos de autor de todas las películas que he hecho y esto es lo que vengo a cobrar”, anunció pasándole el papel a David Broncano para contestar a la pregunta del dinero.

Incrédulo, el presentador no pudo evitar leer la cifra a la audiencia. “No puede ser esto…”, lamentó el comunicador. “Pues eso dije yo”, añadió Pajares antes de que revelase que en julio de 2024 le pagaron 10 euros con 60 céntimos por su filmografía. “Tengo entre 10 euros y 500.000” terminó reconociendo el invitado.

Pero fue en la pregunta de las relaciones sexuales cuando la cámara no pudo evitar enfocar a su mujer, que le observaba desde el palco, taparse la cara avergonzada por su confesión. "Yo llamo a la puerta y le digo a mi mujer 'a que no sabes con qué estoy llamando a la puerta'", señaló entre risas Andrés Pajares. "Yo me alegro de que te mantengas en forma", señaló el presentador.