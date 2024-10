Adara Molinero va directa al disparadero por lo que señala ahora contra Isa Pantoja

Adara Molinero continúa firme en su contundente juicio sobre la desgarradora entrevista de Isa Pantoja en 'De Viernes'. La hija de la tonadillera se abrió en canal hace una semana confesando sus peores episodios con la familia Pantoja. Y aunque muchos han empatizado con su dolor, la influencer ha vuelto a cargar contra la televisiva acusándola de hacer negocio a costa de su madre.

La ganadora de 'Gran Hermano VIP' continúa sin querer pronunciarse sobre su ruptura con Álex Ghita y cada vez se mantiene más al margen de su repentina enemistad con Jonan Wiergo. Sobre quién sí se pronunció en sus redes fue sobre la hija de Isabel Pantoja, que protagonizó una de sus entrevistas más difíciles la semana pasada.

Adara Molinero señala lo que verdaderamente le molesta de Isa Pantoja: "Ninguna familia es perfecta"

"Deja a tu madre en paz ya. ¿Si no hablas de ella no interesas verdad?", escribió Adara Molinero en su cuenta de X nada más ver las declaraciones de Chabelita en 'De Viernes'. Y ahora, la antigua azafata ha vuelto a cargar contra la televisiva ante los micrófonos de Europa Press durante un encuentro con los medios. "Creo que ninguna familia es perfecta, pero hay cosas que si se pueden evitar contar en televisión...", comenzó señalando.

Y es que, la antigua concursante de 'Supervivientes' no pudo evitar señalar de nuevo el interés económico detrás de esta nueva cruzada de Isa Pantoja en televisión contra su madre. "Ganando dinero, hablando de tu madre...", espetó con gesto de desaprobación ante los medios. "Puedo entender que lo has pasado muy mal y lo siento mucho, pero llegar a hablar de tu madre...", insistió dejando clara su desaprobación.

Sobre su nueva etapa tras otro desengaño amoroso, Adara Molinero insistió en que, aunque prefiere no pronunciarse sobre su expareja, se encuentra mejor que nunca. "Sabéis que soy súper sincera, pero estoy tranquila, con muchísima paz, disfrutando de mi hijo. Muy centrada en mi trabajo, y estoy en un momento muy bueno", sentenció la colaboradora de Mediaset.

Sobre Álex Ghita: "Ya ni me acuerdo"

"Yo voy a decir una cosa un poco fuerte, pero que así es. Nunca pensé en mi vida que pudiera llegar a estar sola. Y ahora digo, jolín, lo he conseguido. Estoy sola, estoy bien, me siento bien conmigo misma. No necesito a nadie, solamente a mi hijo", confesó Adara, que se refiere a su última pareja como "una experiencia más".

"Ya ni me acuerdo de eso, ya ha pasado. Ahora mismo en este momento de mi vida soy 'peace and love'", insistió Adara Molinero al negarse a hablar sobre su ruptura con el que fue su entrenador personal. "En otras épocas de mi vida sí es verdad que he buscado el amor un poco más, pero ahora no busco nada. Incluso me da pereza porque he acabado un poco desgastada", llegó a señalar la de Alcobendas sobre su soltería.

Y aunque no guarda buen recuerdo de su último interés amoroso, todo lo contrario ocurre con Rodri Fuertes. "Hemos vivido muchísimas cosas y le deseo que sea muy feliz con Marta Castro, sobre todo. Es que es muy importante la tranquilidad en la vida para ser feliz, entonces le deseo lo mejor. Hacen muy buena pareja", terminó asegurando la antigua azafata.