Sonsoles Ónega dice ‘hasta aquí’ a gritos a José Manuel Parada: «Es pensar que somos gilipollas»

La semana pasada, Sonsoles Ónega ya tuvo que pararle los pies a José Manuel Parada por cuestionar a Telecinco desde ‘Y ahora Sonsoles’. Y este martes, la presentadora ha vuelto a brotar contra su colaborador por un indignante comentario que soltaba en directo al hablar de la muerte de Julián Muñoz.

El fallecimiento del ex alcalde de Marbella ha hecho que todo su pasado vuelva a salir a la luz. Así, en ‘Y ahora Sonsoles’ no dudaban en hablar de la relación que tuvo Julián con Isabel Pantoja y la traición a Mayte Zaldívar. «Mayte pensaba que eran amigos y tenía dudas porque la prensa la llamaba y le decían tu marido está liado con Isabel Pantoja», recordaba al respecto José Manuel Parada.

Así, se generaba un debate en ‘Y ahora Sonsoles’ sobre el papel que jugó Mayte Zaldívar en este trío. «Julián Muñoz me dijo delante de las dos, mira Parada lo más grande por lo que yo lucho, mi Maite, mis hijos y mis nietos», incidía el que fuera amigo de la tonadillera y de Julián Muñoz. «¿Y eso como lo llamas tú? Un cinismo y una hipocresía como la copa de un pino», le cuestionaba Sonsoles Ónega.

Tras escuchar varios comentarios del que fuera presentador de ‘Cine de barrio tratando de defender a Mayte Zaldívar. «Es que parece que estáis diciendo que Mayte era tonta y no sabía nada», aseveraba Diego Arrabal. «Mayte pensaba que tenía una vida…», trataba de decir Parada por lo bajo. «¡Pero Parada por favor!», le espetaba a gritos Sonsoles Ónega a su colaborador.

«Que Mayte pensaba que eran amigos», insistía José Manuel Parada. «Pero es que eso además es pensar que las mujeres somos gilipollas. Con perdón», le soltaba Sonsoles Ónega a su compañero completamente indignada por lo que estaba escuchando.

Así, para Sonsoles Ónega, Mayte Zaldívar se dejó humillar y ningunear durante un tiempo quizás para no romper su matrimonio. Pero eso no quiere decir que fuera una mujer tonta que no se enteraba de nada. «No era el primer desliz de Julián, lo que pasa es que como decía Mayte, venía a dormir a casa», explicaba después José Manuel Parada. «Hombre, claro, con cuatro huevos duros», sentenciaba Sonsoles.