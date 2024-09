Sonsoles Ónega tiene que detener a Parada por cómo se refiere a Telecinco: «Aquí no»

Sonsoles Ónega decidió dejar Telecinco para dar el salto a Antena 3 para ponerse al frente de ‘Y ahora Sonsoles’ en las tardes de Antena 3 hace algo más de dos años. Sin embargo, la presentadora sigue teniendo un cariño especial a la que fue su casa durante 14 años. Y por eso, este martes, la presentadora ha parado en seco a José Manuel Parada por utilizar un apelativo irónico contra la cadena rival.

Todo se producía en pleno recuerdo a Jimmy Giménez-Arnau tras su muerte a los 81 años. Y es que el colaborador ha sido junto con Josemi Rodríguez Sieiro la nota discordante al recordar al periodista pues no ha tenido reparos en cuestionar que se estuviera dignificando tanto su figura.

«Cuando muere alguien tenemos la tendencia de recordar todo lo bueno que era. Yo me siento un damnificado de Jimmy Giménez-Arnau. Hemos sido vecinos, ya que vivió en el Canto del Pico, la casa donde veraneaba Franco», destacaba José Manuel Parada ante Sonsoles Ónega.

«Yo conocía a Jimmy de antes, lo conocí en Barcelona, porque tuvo una relación con mi amiga Isabel Gemio», aseveraba el colaborador. «Se va a enfadar la Gemio por recordarlo, porque a ella no le gustó nada que lo destapase», le advertía su compañera Lorena Vázquez.

Tras ello, Sonsoles Ónega quiso saber si había sido Parada el que desveló esa relación. «¿Lo destapaste tú?», se preguntaba la presentadora. «Lo destapó Jimmy en un programa de estos de diga usted la verdad. Ahí le preguntaron si había sido novio de Isabel Gemio», explicaba Parada sin decir que fue en el polígrafo de Conchita en un ‘Deluxe’.

«En la máquina de la verdad, en la otra cadena«, apostillaba Lorena Vázquez para que la audiencia y la propia Sonsoles Ónega se enteraran bien de lo que pasó. «En un programa de esos, de la cadena esa tan alegre«, decía entonces José Manuel Parada cuestionando a Telecinco desde ‘Y ahora Sonsoles’ después de que durante años en ‘Sálvame’ se refirieran a Antena 3 como «la cadena triste».

Sonsoles Ónega frena a José Manuel Parada: «Aquí no se ofende a ninguna cadena»

Y tras escuchar ese apelativo, Sonsoles Ónega le paraba los pies a su colaborador. «Oye, por favor. No, no, no… Voy a decir una cosa. Aquí no se ofende a ninguna cadena, se le llama por su nombre como Telecinco, Antena 3, Telemadrid, La 1, La 2…«, decía visiblemente molesta porque se ataque a otras cadenas en su presencia. «Decir alegre no es nada malo», se justificaba Parada.

Pero José Manuel Parada siguió atacando a Telecinco al recordar lo que le hizo Jimmy Giménez-Arnau cuando él volvió de ‘Supervivientes’. «Me hicieron una engañifa en un programa de supervivencia y a Jimmy no se le ocurre otra cosa que enviarle una carta a mi madre queriendo contarle lo que le gustaba o no le gustaba a su hijo. Eso ni él lo sabe, ni es legal decirlo», recordaba con dolor el que fuera presentador de ‘Cine de barrio’.