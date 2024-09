José Manuel Parada se planta ante Sonsoles e impugna lo hecho con Jimmy Giménez-Arnau

José Manuel Parada ha sido la voz discordante en el homenaje de ‘Y ahora Sonsoles’ a Jimmy Giménez-Arnau. El periodista y colaborador ha fallecido repentinamente a los 81 de edad, conmocionando al mundo de la pequeña pantalla.

En el programa de Sonsoles Ónega no han parado de participar amigos, excompañeros y allegados de Jimmy para recordar su memoria y algunas de las anécdotas más destacadas de su extensa trayectoria en la televisión.

Sin embargo, José Manuel Parada se ha plantado y ha sido el díscolo entre el elenco de colaboradores, desmitificando esa imagen de persona bondadosa que todos estaban intentando trasladar. «¿Pero qué te ha pasado a ti con Jimmy que dices que llevabas diez años sin dirigirle la palabra?», le ha preguntado extrañada Sonsoles Ónega.

«Está claro que cada uno habla de la feria como le va en ella. Entonces, cuando muere alguien tenemos la tendencia a recordar todo lo bueno que hizo. Y yo digo que con la muerte de Jimmy quedan grandes amigos, pero también grandes damnificados. Y yo me siento uno de los damnificados de él», ha sentenciado Parada.

«¿Pero qué te hizo?», ha indagado la presentadora de Antena 3. «Fuimos vecinos duramente mucho tiempo (…) Yo le he conocido bastante y cuando me encontraba con él en los pasillos de las cadenas me decía ‘qué gusto trabajar con profesionales como tú’. Te alababa el oído y después en antena, cuando le daba la gana, decía todo lo contrario. Yo le he perdonado muchas, pero hubo un momento que no», ha empezado explicando.

«Yo salía de un programa de supervivencia (Supervivientes), que me hicieron una engañifa y fue muy feo, y a Jimmy no se le ocurre otra cosa en plan gracioso que dirigirle una carta a mi señora madre queriendo contarle lo que le gustaba o no le gustaba a su hijo. Y eso ni él lo sabe ni es legal decirlo. Él se podía imaginar lo que le diera la gana, pero a mi madre si algo tengo que contarle se lo cuento yo», ha proseguido José Manuel Parada, dejando caer que se metió en su vida sentimental e inmiscuyó a su madre sin ningún derecho.

«Y a mi madre la deja usted en paz. A partir de ahí le dije a Jimmy: ‘para mí has acabado’. De mi dices lo que te dé la gana pero a mi madre la respetas. A las madres no se las toca», ha añadido. «Jimmy era un personaje para quererlo o para odiarlo», ha reaccionado Beatriz Cortázar. «Yo tampoco lo odio eh, deseo que descanse en paz. Pero dicen que siempre voy a todos los entierros y al de Jimmy no, sería falso si fuese», ha respondido Parada. «Yo no puedo salir ahora diciendo que qué gran amigo y quñe gran compañero porque haya muerto», ha rematado.