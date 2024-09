Risto Mejide es breve pero inequívoco sobre Broncano y da la clave de la crisis de Mediaset

Telecinco ofrece esta noche a partir de las 22 horas, la segunda gala de la décima edición de ‘Got Talent España‘, el talent show por excelencia de la cadena principal de Mediaset, que produce Fremantle y que busca al mejor talento de nuestro país, siempre con el beneplácito de un jurado profesional, entre los que se encuentra el popular Risto Mejide.

Su regreso el pasado sábado obtuvo un robusto 14,4% de cuota de pantalla y 1.041.000 espectadores, liderando su franja de emisión frente a los especiales de ‘Pasapalabra’ (9,7%). Y mejorando incluso los estrenos de ‘Got Talent’ de sus dos temporadas anteriores (12,9% y 13,4%).

¿Cómo ha sido la llegada al jurado de Tamara Falcó? ¿Qué opina Risto del polémico fichaje de David Broncano por RTVE con su programa ‘La Revuelta’? ¿Va a ser aún más exigente en esta nueva temporada? ¿Cómo valora la situación actual de Mediaset? Hablamos en exclusiva con Risto Mejide sobre estos temas y muchos más.

Risto Mejide, una nueva edición de ‘Got Talent España’, ¿todavía queda talento por descubrir?

RISTO – No me esperaba esta pregunta (ironía). Llevo diez ediciones escuchándola. Pues claro, igual que quedan futbolistas por fichar en los grandes equipos. Es el pulso del talento a nivel mundial. Viene gente de todo el mundo para participar en nuestro ‘Got Talent’. Eso debería llenarnos a todos de orgullo.

¿Vas aumentando tu exigencia o tu exigencia se mantiene intacta?

RISTO – Yo creo que la exigencia del espectador va aumentando. Si ya has visto un número de ventrílocuos, si te viene otro haciendo lo mismo, dices «Esto ya lo he visto». De alguna forma, el jurado tenemos que ser portavoces de ese sentimiento.

En todas las ediciones siempre hay alguno que contigo se te encara, porque al final no acepta las críticas. ¿Tú cómo vives esos momentos como jurado?

RISTO – Pues con resignación, porque esa persona que ha venido, si no quiere ser juzgada, que no venga, porque esto es un concurso de televisión. Ellos han firmado unas bases de un concurso en el que van a tener que escuchar una opinión que a lo mejor no les gusta. Si no quieres ser juzgado, es mejor no ir a un concurso de televisión. Hay otras plataformas para darse a conocer.

Hace ya muchísimos años que se estrenó la primera edición. ¿Qué le dirías tú a ese Risto del primer día?

RISTO – Ah, uf. Nada, fíjate, no soy ni de dar consejos ni de recibirlos. Creo que cada circunstancia es diferente. Y si no hubiera pasado por lo que he pasado, seguramente no estaría hoy aquí hablando contigo, de lo cual me siento muy orgulloso.

Eso sí, se va renovando la mesa de jurado, en este caso, se incorpora Tamara Falcó. ¿Cuál ha sido tu gran sorpresa de ella?

RISTO – Cuando la conocí le dije que fuera ella misma, que esto es un reality para el jurado. Un talent show pero que en realidad es un reality para el jurado. Si tú no eres tú mismo, el espectador lo nota. Si tú impostas algún tipo de personaje, el espectador también lo nota. Yo soy así, te guste o no te guste. Le dije a Tamara que hiciera lo mismo, pero no hizo falta. No fue ni siquiera un consejo. Porque ella es ella misma todo el tiempo. Con lo cual, el espectador la va a ver en estado puro.

Te quiero preguntar, porque tú eres un hombre que siempre se moja en todo. A Coronado le preguntaban el otro sobre la etapa que está atravesando Mediaset en audiencia. ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué reflexión haces?

RISTO – Yo hago la reflexión del futuro y del trabajo. Y del reto que supone ahora mismo estrenar cualquier programa, no en Mediaset, donde sea. Claro que sí. Si no creyese en el futuro, no habría montado una productora, que es lo que ha hecho este año. Este año he montado una productora para producir y para hacer formatos y para hacer formatos a Mediaset y que funcionen, claro que sí.

Christian Gálvez, al hilo de esas palabras de Coronado, sugería que los desiertos hay que atravesarlos para encontrar agua..

RISTO – Yo no sé si esa metáfora es aplicable o no. Yo lo que te digo es que hay que trabajar y hay que proponer cosas al espectador y algunas funcionarán y otras no. Ya está. Yo estoy trabajando en un proyecto que voy a estrenar de aquí a poco en Telecinco, justamente en el prime time de Telecinco, que se llama ‘Demos: el gran sondeo’, y que tengo muchísima esperanza de que vaya muy bien, porque creo que tiene muy buena pinta por que la gente pueda expresarse en un plató de televisión. Tú eres muy joven, pero yo recuerdo formatos como ‘Moros y cristianos’, que la gente de casa podía ir a un plató a opinar sobre los temas de la actualidad. Ahora mismo no hay esa oportunidad y quiero traer a gente de toda España para hablar de temas de los que solo opinan ahora mismo opinólogos o expertos.

¿Es como un CIS en directo?

RISTO – Sí, un gran sondeo. Un gran sondeo y además va a estar bien representado en todas las franjas sociales, estará la tuya también, tu franja de edad, estará la mía… Y cada uno podrá identificarse. A lo mejor tú te identificas con un señor de 60 más que con uno de tu edad. Yo creo que eso es muy interesante ahora mismo, hacer ese análisis en directo, riguroso, directo, y que pase lo que Dios quiera. Eso a mí me pone muchísimo, porque digo «Esto es televisión como la que había en los 90, que crecimos con ella».

Risto, el fichaje de Broncano ha sido casi una cuestión de Estado, así lo definió incluso él. ¿Qué opinión tienes de su fichaje por Televisión Española?

RISTO – Creo que cualquiera que juzgue los fichajes de los demás es que no está en la piel del otro. Yo le deseo lo mejor a Broncano y le deseo lo mejor a Latre y le deseo lo mejor a Pablo Motos y a cualquiera, porque todos aquí somos arrieros y en el camino nos encontraremos.

Genial, Risto, pues muchísima suerte con ‘Got Talent’ y que encontréis al mejor talento

RISTO – Gracias.