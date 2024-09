Nuria Roca se deslengua sin filtros ante Griso sobre María Teresa Campos: «Lo pasé muy mal»

Nuria Roca aterrizó este jueves en el plató de ‘Espejo Público’ para celebrar sus treinta años como presentadora en televisión. Si bien Susanna Griso recibió a la conductora de ‘La Roca’ para hacer un balance de su carrera, la entrevista derivó en un ataque de sinceridad sobre sus más y sus menos con personas de la industria. Fue ahí cuando desveló su mala experiencia profesional con María Teresa Campos.

«Lleva treinta años de carrera en televisión, pisó un plató por casualidad y la tele la quiso desde el primer momento. A partir de ahí concursos, realities, magazines…», adelantó Susanna Griso mientras recibía a su invitada estelar de la mañana. A partir de ahí, rememoraron desde sus primeros pasos en la pequeña pantalla hasta la entrevista en la que conoció a su marido, Juan del Val.

La entrevista avanzaba llena de anécdotas y curiosidades a modo de celebración cuando Gema López llegó a plató para cambiar el rumbo de la conversación. La tertuliana entró en pantalla cargada con una rosa y una piedra para poner en un compromiso a Nuria Roca. «Te voy a decir una serie de personajes y me tienes que decir qué eliges», explicó la colaboradora, dando a entender que tenía que desvelar con qué famosos tiene buena relación y con cuales no tanta.

Nuria Roca se sincera sobre su desencuentro con María Teresa Campos: «Fue complicado»

Cuando llegó el turno de las hermanas Campos y Alejandra Rubio, la presentadora no tuvo más remedio que confesar su mala experiencia profesional con María Teresa Campos. «Yo con el clan Campos he tenido una relación muy buena personalmente. Profesionalmente, con María Teresa tuve mis más y menos trabajando, fue complicado«, comenzó señalando Roca.

Nuria Roca y Terelu Campos

«Fue complicado porque quizá no era el momento, ni para ella ni para mí, o no era la unión perfecta», insistió Nuria Roca antes de que Gema López destapase el motivo tras su desencuentro con la presentadora. «Te dan un programa en televisión y ella no entendió que se te diese a ti», insinuó la periodista antes de apuntar a Terelu Campos como la principal culpable de esa tensión.

En un primer momento, la invitada quiso esquivar el tema. «Ella nunca me dijo esto», aclaró la pareja de Juan del Val. Pero López estaba decidida a desenterrar el drama. «Te lo digo yo. En aquel momento yo trabajaba con Terelu en Telemadrid, y María Teresa estaba en Telecinco. En la cadena deciden darle un programa en las tardes a Nuria Roca. Lo que se comentaba dentro de la familia es que era muy injusto que se lo diesen a Nuria y no le diesen esa oportunidad a Terelu«, aseguró la colaboradora de ‘Más Espejo’.

«Ella no manejó bien la situación»

«Puede ser, lo entiendo. Creo que no te lo estás inventando», señaló Nuria Roca tras el arranque de sinceridad de Gema López, asegurando que esa fue la realidad que ella también percibió durante su tiempo juntas. «Independientemente de eso, yo entiendo que ella hubiera preferido tener a su hija presentando, que lo hubiera hecho estupendamente, pero estaba yo», añadió la colaboradora de ‘El Hormiguero’.

«Yo creo que ella no manejó bien la situación. Ahí la perjudicada o la damnificada fui yo, que lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal, pero sí que es verdad que al cabo de los años tuve la oportunidad, de alguna manera, de reconciliarme con ella», terminó confesando sobre su época al frente de ‘Buenas Tardes’ en Telecinco mientras Terelu Campos triunfaba en Telemadrid de la mano de ‘Con T de tarde’.

Nuria Roca y sus problemas con María Teresa Campos que descubre Gema López pic.twitter.com/RkejbP5MAz — TVMASPI (@sebas_maspons) September 12, 2024

Sobre Alejandra Rubio: «Uno a veces se pierde»

Sobre el resto de la familia Campos, Nuria Roca confesó guardar un mejor recuerdo en el entorno laboral. «A Carmen Borrego yo la tuve de directora, y fue una buena directora. A Alejandra Rubio no la conozco personalmente, pero la escucho hablar y creo que se defiende muy bien», señaló la presentadora, sin querer entrar en el recurrente debate de ‘Espejo Público’ sobre la vida privada de la hija de Terelu Campos.

«No soy nadie para dar consejos, pero percibo que está buscando todavía su sitio, y mientras uno está buscando su sitio a veces se pierde. Nos ha pasado a todos», sentenció finalmente la invitada para zanjar el prolongado tramo de la entrevista dedicado a desgranar su relación con la mediática familia. Finalmente, Susanna Griso la despidió entre aplausos para celebrar su trayectoria llena de éxitos.